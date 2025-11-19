https://ria.ru/20251119/pozhar-2056083617.html
В центре Москвы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома
Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в центре Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.11.2025
