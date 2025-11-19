Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома
18:13 19.11.2025
В центре Москвы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома
В центре Москвы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома
Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в центре Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:13:00+03:00
2025-11-19T18:31:00+03:00
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома

В центре Москвы потушили пожар в квартире многоэтажного дома

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в центре Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в квартире на 19-м этаже 21-этажного жилого дома по адресу: улица 2-я Звенигородская, 14.
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
