Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 19.11.2025 (обновлено: 19:10 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/pozhar-2056077773.html
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 19.11.2025
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме
Квартира загорелась в 19-этажном жилом доме в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:50:00+03:00
2025-11-19T19:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056087536_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2fd212d439133b9a408d66072b2efdd4.jpg
https://ria.ru/20251116/kriminal-2055311875.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056087536_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_3b3a3a4793f91f35d116d4cb26d7024a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме

В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажном доме

© АГН "Москва"Ликвидация пожара в квартире на 19-м этаже жилого дома на улице 2-я Звенигородская в Пресненском районе Москвы
Ликвидация пожара в квартире на 19-м этаже жилого дома на улице 2-я Звенигородская в Пресненском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© АГН "Москва"
Ликвидация пожара в квартире на 19-м этаже жилого дома на улице 2-я Звенигородская в Пресненском районе Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Квартира загорелась в 19-этажном жилом доме в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 2-я Звенигородская, дом 14. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что из окон 17-го этажа 19-этажного жилого дома наблюдается открытое горение", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, к тушению привлечены 12 человек и три единицы техники.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из горящего здания проводится эвакуация людей.
Пожар в здании пристройки в Видном Московской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
16 ноября, 16:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала