В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме
Квартира загорелась в 19-этажном жилом доме в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:50:00+03:00
2025-11-19T17:50:00+03:00
2025-11-19T19:10:00+03:00
москва
россия
