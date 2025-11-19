Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Сургуте пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.11.2025
14:15 19.11.2025 (обновлено: 14:21 19.11.2025)
При пожаре в Сургуте пострадали четыре человека
сургут, происшествия
Сургут, Происшествия
При пожаре в Сургуте пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре в пристройке к магазину в Сургуте

© Фото : МЧС Югры/TelegramЛиквидация пожара в пекарне рядом с магазином "Магнит" в Сургуте. 19 ноября 2025
Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином Магнит в Сургуте. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : МЧС Югры/Telegram
Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином "Магнит" в Сургуте. 19 ноября 2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при пожаре и обрушении кровли пристройки к магазину в Сургуте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, в результате пожара и обрушения кровли пристройки к магазину на улице Замятинская пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
