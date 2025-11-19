https://ria.ru/20251119/pozhar-2056011543.html
При пожаре в Сургуте пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при пожаре и обрушении кровли пристройки к магазину в Сургуте
2025-11-19T14:15:00+03:00
2025-11-19T14:15:00+03:00
2025-11-19T14:21:00+03:00
2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при пожаре и обрушении кровли пристройки к магазину в Сургуте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, в результате пожара и обрушения кровли пристройки к магазину на улице Замятинская пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.