Дарчиев рассказал о реакции России на заявления США по ядерным испытаниям
15:27 19.11.2025 (обновлено: 15:39 19.11.2025)
Дарчиев рассказал о реакции России на заявления США по ядерным испытаниям
в мире, москва, сша, россия, александр дарчиев
В мире, Москва, США, Россия, Александр Дарчиев
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Дарчиев. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва спокойно воспринимает заявления США по ядерным испытаниям в свете наличия у России прорывных образцов новейших вооружений, заявил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Подобные развороты нынешней администрации продиктованы стремлением обеспечить США военное превосходство. В Москве же они воспринимаются спокойно в свете прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений, созданных в последние годы и надежно обеспечивающих безопасность нашей страны", - сказал он в интервью "Коммерсанту".
Ракета AGM-181 LRSO - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Нужно их догнать". Американцы показали новое ядерное оружие
18 ноября, 08:00
Дипломат отметил, что РФ никогда не отказывалась от равноправного диалога по этому направлению.
"Мы никогда не отказывались от честного и равноправного диалога по этому жизненно важному направлению при строгом соблюдении российских национальных интересов. Вместе с тем необходимо понимать, что предпосылки для его запуска созреют, когда мы увидим дальнейшие изменения к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении", - добавил Дарчиев.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Эксперт оценил испытания "Буревестника" и "Посейдона"
4 ноября, 23:11
 
