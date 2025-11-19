Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки правительства Украины

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" снова заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства Украины на фоне коррупционного скандала в энергосфере, заявил депутат Алексей Гончаренко** (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Всей фракцией вышли к трибуне", - написал Гончаренко** в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографию, на которой депутаты возле трибуны стоят с плакатами "Карлсон должен отчитаться", "Кабминдич в отставку", "Решение одно - коалиция единства", "Офис страшных сказок".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов