Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки правительства Украины

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" снова заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства Украины на фоне коррупционного скандала в энергосфере, заявил депутат Алексей Гончаренко** (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.