Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки правительства Украины - РИА Новости, 19.11.2025
11:55 19.11.2025 (обновлено: 13:36 19.11.2025)
Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки правительства Украины
Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки правительства Украины

Депутаты партии Петра Порошенко* блокируют трибуну в Раде. 19 ноября 2025
Депутаты партии Петра Порошенко* блокируют трибуну в Раде. 19 ноября 2025
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" снова заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства Украины на фоне коррупционного скандала в энергосфере, заявил депутат Алексей Гончаренко** (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Накануне члены названной партии заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства Украины, а не только двух министров, увольнение которых стояло на повестке дня. Подобные требования выдвигала и партия "Голос".
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
"Всей фракцией вышли к трибуне", - написал Гончаренко** в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографию, на которой депутаты возле трибуны стоят с плакатами "Карлсон должен отчитаться", "Кабминдич в отставку", "Решение одно - коалиция единства", "Офис страшных сказок".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичАлексей ГончаренкоГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Энергоатом
 
 
