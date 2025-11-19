Рейтинг@Mail.ru
Греф протестировал работу помощника GigaChat в присутствии журналистов
21:56 19.11.2025
Греф протестировал работу помощника GigaChat в присутствии журналистов
Греф протестировал работу помощника GigaChat в присутствии журналистов - РИА Новости, 19.11.2025
Греф протестировал работу помощника GigaChat в присутствии журналистов
Глава Сбербанка Герман Греф после пленарного заседания на конференции AI Journey протестировал работу голосового помощника GigaChat в присутствии журналистов. РИА Новости, 19.11.2025
герман греф, сбербанк россии, сбер, технологии
Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Технологии
Греф протестировал работу помощника GigaChat в присутствии журналистов

Глава Сбербанка Греф протестировал работу голосового помощника GigaChat

Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey"
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey". Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф после пленарного заседания на конференции AI Journey протестировал работу голосового помощника GigaChat в присутствии журналистов.
Глава Сбербанка поприветствовал помощника и задал вопрос. "Привет. Расскажи про теорию относительности, чтобы было доступно школьнику пятого класса", - сказал Греф.
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке
Вчера, 15:00
Голосовой помощник быстро понял и обработал запрос, после чего Греф попробовал задать другой - о влиянии искусственного интеллекта на процесс образования. Помощник не всегда понимал запрос с первого раза, но Грефу удалось провести диалог. Голос помощника практически не отличается от голоса человека.
"Потрясающий продукт. Самое главное, что обычные голосовые режимы, которые были раньше, не были напрямую следствием искусственного интеллекта. Они генерировались искусственным интеллектом, но с ними нельзя было поговорить", - заключил он.
"Вы не можете отличить, что там не человек... Здесь возникает полное ощущение того, что ты разговариваешь с другим человеком. Это новый этап", - добавил он, говоря в целом о таких нейросетях, как, например, ChatGPT.
Ранее, на прошлой неделе, Сбербанк выпустил мобильное приложение своей нейросети GigaChat для пользователей iPhone, в котором реализована функция общения с нейросетью голосом: теперь можно вести полноценный диалог с GigaChat, перебивать, менять интонации и получать текст после беседы.
GigaChat - это бесплатная нейросеть от "Сбера", которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент: тексты, открытки, видео и музыку.
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
1 октября, 12:55
 
Герман ГрефСбербанк РоссииСберТехнологии
 
 
