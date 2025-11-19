Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/polsha-2056090122.html
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям - РИА Новости, 19.11.2025
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям
Войско польское начнет операцию "Горизонт" по противодействию диверсиям, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:40:00+03:00
2025-11-19T18:40:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586626845_0:0:2647:1489_1920x0_80_0_0_b9223f03e8df203cb19cea93f4ed8a6b.jpg
https://ria.ru/20251119/polsha-2056085882.html
https://ria.ru/20251119/polsha-2055911356.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586626845_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c720e311b4fb65867835330ae87dc06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Россия, Украина, Владислав Косиняк-Камыш
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям

Польская армия начнет операцию "Горизонт" по противодействию диверсиям

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Войско польское начнет операцию "Горизонт" по противодействию диверсиям, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы представляем операцию "Горизонт". Ее цель – помощь в охране критической инфраструктуры, совместное патрулирование, противодействие диверсиям и дезинформации", - сказал Косиняк-Камыш.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге
Вчера, 18:22
По словам министра обороны, для участия в операции будут выделены до 10 тысяч военнослужащих.
В свою очередь начальник генерального штаба войска польского Веслав Кукула сообщил, что операция начнется в пятницу и будет проходить на всей территории страны для поддержки полиции.
По словам Кукулы, для участия в операции будут выделены среди прочих войска территориальной обороны, разведывательные подразделения сухопутных войск.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Пара истребителей ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Вчера, 08:23
 
В миреПольшаРоссияУкраинаВладислав Косиняк-Камыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала