https://ria.ru/20251119/polsha-2056090122.html
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям - РИА Новости, 19.11.2025
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям
Войско польское начнет операцию "Горизонт" по противодействию диверсиям, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:40:00+03:00
2025-11-19T18:40:00+03:00
2025-11-19T18:40:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586626845_0:0:2647:1489_1920x0_80_0_0_b9223f03e8df203cb19cea93f4ed8a6b.jpg
https://ria.ru/20251119/polsha-2056085882.html
https://ria.ru/20251119/polsha-2055911356.html
польша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586626845_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c720e311b4fb65867835330ae87dc06d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Россия, Украина, Владислав Косиняк-Камыш
В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям
Польская армия начнет операцию "Горизонт" по противодействию диверсиям
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Войско польское начнет операцию "Горизонт" по противодействию диверсиям, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы представляем операцию "Горизонт". Ее цель – помощь в охране критической инфраструктуры, совместное патрулирование, противодействие диверсиям и дезинформации", - сказал Косиняк-Камыш
.
По словам министра обороны, для участия в операции будут выделены до 10 тысяч военнослужащих.
В свою очередь начальник генерального штаба войска польского Веслав Кукула сообщил, что операция начнется в пятницу и будет проходить на всей территории страны для поддержки полиции.
По словам Кукулы, для участия в операции будут выделены среди прочих войска территориальной обороны, разведывательные подразделения сухопутных войск.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши
16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину
. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ
, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву
не обвинили и в диверсии на железной дороге.