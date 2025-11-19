Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото

В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Войско польское начнет операцию "Горизонт" по противодействию диверсиям, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы представляем операцию "Горизонт". Ее цель – помощь в охране критической инфраструктуры, совместное патрулирование, противодействие диверсиям и дезинформации", - сказал Косиняк-Камыш

По словам министра обороны, для участия в операции будут выделены до 10 тысяч военнослужащих.

В свою очередь начальник генерального штаба войска польского Веслав Кукула сообщил, что операция начнется в пятницу и будет проходить на всей территории страны для поддержки полиции.

По словам Кукулы, для участия в операции будут выделены среди прочих войска территориальной обороны, разведывательные подразделения сухопутных войск.

Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину . В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.