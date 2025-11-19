В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге

По словам представителя прокуратуры, обвинение включает в себя три статьи Уголовного кодекса. Обвиняемым грозим максимальное допустимое в Польше наказание – пожизненное заключение.

Также Новак подтвердил информацию о том, что по данному делу задержаны другие лица. "Им еще не предъявлены обвинения. Речь не идет о непосредственных исполнителях взрыва", - отметил он.