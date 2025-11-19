Рейтинг@Mail.ru
В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге - РИА Новости, 19.11.2025
18:22 19.11.2025
В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге
В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге
Польская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Украины во взрыве железнодорожных путей, сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
польша
украина
россия
дмитрий песков
радослав сикорский
польша
украина
россия
в мире, польша, украина, россия, дмитрий песков, радослав сикорский
В мире, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский
В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге

Польская прокуратура предъявила обвинение двум украинцам в теракте на ж/д путях

Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Польская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Украины во взрыве железнодорожных путей, сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
"В ходе следствия получен доказательный материал, который говорит о том, что исполнителями теракта были двое граждан Украины. На основании этих доказательств прокурор подписал постановление о предъявлении им обвинений", - рассказал Новак.
Посол в Польше раскритиковал обвинения в адрес России из-за ЧП на ж/д путях
Вчера, 13:31
По его словам, обвинение касается "диверсионных актов террористического характера" против Польши якобы "в интересах разведки России".
По словам представителя прокуратуры, обвинение включает в себя три статьи Уголовного кодекса. Обвиняемым грозим максимальное допустимое в Польше наказание – пожизненное заключение.
Также Новак подтвердил информацию о том, что по данному делу задержаны другие лица. "Им еще не предъявлены обвинения. Речь не идет о непосредственных исполнителях взрыва", - отметил он.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть российское генконсульство
Вчера, 12:41
 
В миреПольшаУкраинаРоссияДмитрий ПесковРадослав Сикорский
 
 
