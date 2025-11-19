Глава МИД Польши набросился на президента из-за подготовки выхода из ЕС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме обвинил президента Кароля Навроцкого в подготовке почвы для выхода страны из ЕС.

По словам министра, президент имеет право на собственное мнение, так как ЕС не идеален, однако он не должен "выдумывать опасность для суверенитета".