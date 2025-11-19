Глава МИД Польши набросился на президента из-за подготовки выхода из ЕС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме обвинил президента Кароля Навроцкого в подготовке почвы для выхода страны из ЕС.
"Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза", — цитирует главу МИД издание Rzeczpospolita.
По словам министра, президент имеет право на собственное мнение, так как ЕС не идеален, однако он не должен "выдумывать опасность для суверенитета".
13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность участием президента страны Кароля Навроцкого в Марше независимости в Варшаве, на котором врагами республики были представлены Запад, Европейский союз и Украина.
В столице Польши ежегодно по случаю Дня независимости, отмечаемого 11 ноября, проводится националистический марш. В этом году в нем, по разным данным, приняли участие от 100 до 300 тысяч человек, включая Навроцкого, являющегося политическим оппонентом Туска. На марше звучали антиправительственные и антимиграционные лозунги, сжигались флаги ЕС.