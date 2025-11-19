Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши набросился на президента из-за подготовки выхода из ЕС - РИА Новости, 19.11.2025
16:09 19.11.2025 (обновлено: 16:34 19.11.2025)
Глава МИД Польши набросился на президента из-за подготовки выхода из ЕС
Глава МИД Польши набросился на президента из-за подготовки выхода из ЕС - РИА Новости, 19.11.2025
Глава МИД Польши набросился на президента из-за подготовки выхода из ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме обвинил президента Кароля Навроцкого в подготовке почвы для выхода страны из ЕС. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:09:00+03:00
2025-11-19T16:34:00+03:00
в мире
польша
варшава
украина
кароль навроцкий
дональд туск
радослав сикорский
евросоюз
польша
варшава
украина
в мире, польша, варшава, украина, кароль навроцкий, дональд туск, радослав сикорский, евросоюз
В мире, Польша, Варшава, Украина, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Радослав Сикорский, Евросоюз
Глава МИД Польши набросился на президента из-за подготовки выхода из ЕС

Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода страны из ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме обвинил президента Кароля Навроцкого в подготовке почвы для выхода страны из ЕС.
"Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза", — цитирует главу МИД издание Rzeczpospolita.
Генконсульство России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России
Вчера, 13:07
По словам министра, президент имеет право на собственное мнение, так как ЕС не идеален, однако он не должен "выдумывать опасность для суверенитета".
13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность участием президента страны Кароля Навроцкого в Марше независимости в Варшаве, на котором врагами республики были представлены Запад, Европейский союз и Украина.
В столице Польши ежегодно по случаю Дня независимости, отмечаемого 11 ноября, проводится националистический марш. В этом году в нем, по разным данным, приняли участие от 100 до 300 тысяч человек, включая Навроцкого, являющегося политическим оппонентом Туска. На марше звучали антиправительственные и антимиграционные лозунги, сжигались флаги ЕС.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Им осталось недолго". От Зеленского отвернулся ближайший союзник
16 ноября, 08:00
 
В миреПольшаВаршаваУкраинаКароль НавроцкийДональд ТускРадослав СикорскийЕвросоюз
 
 
