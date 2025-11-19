Кировские полицейские спасли двух человек из тонувшей в реке машины

После того как автомобиль извлекли из воды, внутри был обнаружен погибший водитель. Со слов спасенных пассажиров, 23-летний мужчина не имел водительских прав. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

"Инспекторы ДПС, которые находились на маршруте патрулирования в этом районе, стали свидетелями происшествия и приняли меры к спасению людей. Бросившись в холодную воду, полицейские смогли достать из перевернувшейся автомашины двух человек, один из которых уже был без сознания", — говорится в сообщении.