Кировские полицейские спасли двух человек из тонувшей в реке машины
Кировские полицейские спасли двух человек из тонувшей в реке машины - РИА Новости, 19.11.2025
Кировские полицейские спасли двух человек из тонувшей в реке машины
Сотрудники полиции спасли двух пассажиров из затонувшего в реке автомобиля в Вятскополянском районе Кировской области, но водитель погиб, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:51:00+03:00
2025-11-19T15:51:00+03:00
2025-11-19T16:41:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости.
Сотрудники полиции спасли двух пассажиров из затонувшего в реке автомобиля в Вятскополянском районе Кировской области, но водитель погиб, сообщает ГИБДД
региона.
Автомобиль Kia Rio съехал с грунтовой дороги на окраине города Сосновка и опрокинулся в реку Пыжманку около 23:00 18 ноября.
После того как автомобиль извлекли из воды, внутри был обнаружен погибший водитель. Со слов спасенных пассажиров, 23-летний мужчина не имел водительских прав. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
"Инспекторы ДПС, которые находились на маршруте патрулирования в этом районе, стали свидетелями происшествия и приняли меры к спасению людей. Бросившись в холодную воду, полицейские смогли достать из перевернувшейся автомашины двух человек, один из которых уже был без сознания", — говорится в сообщении.