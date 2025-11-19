Рейтинг@Mail.ru
15:51 19.11.2025 (обновлено: 16:41 19.11.2025)
Кировские полицейские спасли двух человек из тонувшей в реке машины
Кировские полицейские спасли двух человек из тонувшей в реке машины
Сотрудники полиции спасли двух пассажиров из затонувшего в реке автомобиля в Вятскополянском районе Кировской области, но водитель погиб, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия, вятскополянский район, кировская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Вятскополянский район, Кировская область, ГИБДД МВД РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции спасли двух пассажиров из затонувшего в реке автомобиля в Вятскополянском районе Кировской области, но водитель погиб, сообщает ГИБДД региона.
Автомобиль Kia Rio съехал с грунтовой дороги на окраине города Сосновка и опрокинулся в реку Пыжманку около 23:00 18 ноября.
После того как автомобиль извлекли из воды, внутри был обнаружен погибший водитель. Со слов спасенных пассажиров, 23-летний мужчина не имел водительских прав. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
"Инспекторы ДПС, которые находились на маршруте патрулирования в этом районе, стали свидетелями происшествия и приняли меры к спасению людей. Бросившись в холодную воду, полицейские смогли достать из перевернувшейся автомашины двух человек, один из которых уже был без сознания", — говорится в сообщении.
