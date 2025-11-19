Рейтинг@Mail.ru
Спасатели обследовали еще одну пещеру в поисках семьи Усольцевых
04:52 19.11.2025 (обновлено: 13:33 19.11.2025)
Спасатели обследовали еще одну пещеру в поисках семьи Усольцевых
Спасатели обследовали еще одну пещеру в поисках семьи Усольцевых
Пещеру глубиной в 15 метров обследовали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") в поисках пропавшей под Красноярском семьи... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T04:52:00+03:00
2025-11-19T13:33:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Пещеру глубиной в 15 метров обследовали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") в поисках пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале отряда.
В понедельник спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых
17 ноября, 06:51
"Восемнадцатого ноября спасателями обследована пещера глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров. Также было обследовано 2,5 километра лесного и скального массива", - говорится в сообщении.
Спасатели уточняют, что поиски результатов не дали и среду будут продолжены.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Новый поворот в деле об исчезновении Усольцевых: неожиданное заявление сына
18 ноября, 14:25
 
