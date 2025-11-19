Спасатели обследовали еще одну пещеру в поисках семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Пещеру глубиной в 15 метров обследовали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") в поисках пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале отряда.

В понедельник спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае

"Восемнадцатого ноября спасателями обследована пещера глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров. Также было обследовано 2,5 километра лесного и скального массива", - говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, что поиски результатов не дали и среду будут продолжены.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).