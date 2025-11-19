Рейтинг@Mail.ru
09:11 19.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится погожим, но холодным гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный два - семь метров в секунду. Температура воздуха ноль - плюс три", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 749 миллиметров ртутного столба.
"В четверг столько же и без осадков. В конце недели погода вновь испортится, а с воскресенья и особенно с понедельника начнет восстанавливаться растаявший снежный покров", - добавил синоптик.
МоскваЕвгений ТишковецОбщество
 
 
