Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
19.11.2025
2025-11-19T09:11:00+03:00
2025-11-19T09:11:00+03:00
2025-11-19T09:11:00+03:00
москва
евгений тишковец
общество
москва
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до +3 ожидаются в Москве в среду
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится погожим, но холодным гребнем антициклона. В Москве
и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный два - семь метров в секунду. Температура воздуха ноль - плюс три", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 749 миллиметров ртутного столба.
"В четверг столько же и без осадков. В конце недели погода вновь испортится, а с воскресенья и особенно с понедельника начнет восстанавливаться растаявший снежный покров", - добавил синоптик.