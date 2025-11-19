Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан - РИА Новости, 19.11.2025
15:48 19.11.2025
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан - РИА Новости, 19.11.2025
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан
Врачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки 42-летнего мужчины, пожаловавшегося на задержку стула, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже... РИА Новости, 19.11.2025
Новости
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан

В Красногорске врачи извлекли стакан из прямой кишки мужчины

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки у мужчины
Врачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки у мужчины - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки у мужчины
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Врачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки 42-летнего мужчины, пожаловавшегося на задержку стула, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"В приемное отделение Красногорской больницы поступил 42-летний пациент с жалобами на трехдневную задержку стула. При расспросе выяснилось, что причиной столь деликатной проблемы стало инородное тело в прямой кишке - стакан. Как он там оказался, мужчина не сказал. По его словам, он надеялся, что стакан выйдет естественным путем. Однако, когда надежды не оправдались, пациент был вынужден обратиться к врачам", - говорится в сообщении.
Гигантский камень извлекли врачи городской больницы во время операции в Балаково Саратовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень
17 ноября, 15:50
По данным минздрава региона, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
По словам заведующего вторым хирургическим отделением Красногорской больницы Дмитрия Жилкина, инородное тело из прямой кишки мужчины удалось извлечь без разрезов. Врач также отметил, что немедленное обращение за медицинской помощью в подобных случаях является жизненной необходимостью и поможет избежать серьезных осложнений.
"Инородное тело, особенно если оно имеет острые края или неправильную форму, может повредить оболочку прямой кишки. Чем дольше инородное тело находится внутри, тем выше риск усугубления травмы. Кроме того, поврежденные ткани становятся воротами для инфекции. Бактерии, которые в норме присутствуют в кишечнике, могут вызвать воспаление, абсцессы и другие гнойные процессы, вплоть до сепсиса. В самых тяжелых случаях, существует риск перфорации стенки прямой кишки", - пояснил Жилкин, слова которого приводятся в сообщении.
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Подмосковные врачи спасли девочку, проглотившую иглу
17 ноября, 14:57
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
