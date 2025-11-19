https://ria.ru/20251119/podmoskove-2056046603.html
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан - РИА Новости, 19.11.2025
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан
Врачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки 42-летнего мужчины, пожаловавшегося на задержку стула, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:48:00+03:00
2025-11-19T15:48:00+03:00
2025-11-19T15:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056045803_0:65:567:384_1920x0_80_0_0_552086e54e03b8eb5bf335bd5b3832a0.jpg
https://ria.ru/20251117/balakovo-2055500644.html
https://ria.ru/20251117/podmoskove-2055478586.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056045803_0:12:567:437_1920x0_80_0_0_4ba48dab15bad625f27393fcff60bcf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан
В Красногорске врачи извлекли стакан из прямой кишки мужчины
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Врачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки 42-летнего мужчины, пожаловавшегося на задержку стула, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в пресс-службе
министерства здравоохранения Московской области.
"В приемное отделение Красногорской больницы поступил 42-летний пациент с жалобами на трехдневную задержку стула. При расспросе выяснилось, что причиной столь деликатной проблемы стало инородное тело в прямой кишке - стакан. Как он там оказался, мужчина не сказал. По его словам, он надеялся, что стакан выйдет естественным путем. Однако, когда надежды не оправдались, пациент был вынужден обратиться к врачам", - говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
По словам заведующего вторым хирургическим отделением Красногорской больницы Дмитрия Жилкина, инородное тело из прямой кишки мужчины удалось извлечь без разрезов. Врач также отметил, что немедленное обращение за медицинской помощью в подобных случаях является жизненной необходимостью и поможет избежать серьезных осложнений.
"Инородное тело, особенно если оно имеет острые края или неправильную форму, может повредить оболочку прямой кишки. Чем дольше инородное тело находится внутри, тем выше риск усугубления травмы. Кроме того, поврежденные ткани становятся воротами для инфекции. Бактерии, которые в норме присутствуют в кишечнике, могут вызвать воспаление, абсцессы и другие гнойные процессы, вплоть до сепсиса. В самых тяжелых случаях, существует риск перфорации стенки прямой кишки", - пояснил Жилкин, слова которого приводятся в сообщении.