В Подмосковье врачи достали из прямой кишки мужчины стакан

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Врачи Красногорской больницы извлекли стакан из прямой кишки 42-летнего мужчины, пожаловавшегося на задержку стула, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В приемное отделение Красногорской больницы поступил 42-летний пациент с жалобами на трехдневную задержку стула. При расспросе выяснилось, что причиной столь деликатной проблемы стало инородное тело в прямой кишке - стакан. Как он там оказался, мужчина не сказал. По его словам, он надеялся, что стакан выйдет естественным путем. Однако, когда надежды не оправдались, пациент был вынужден обратиться к врачам", - говорится в сообщении.

По данным минздрава региона, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

По словам заведующего вторым хирургическим отделением Красногорской больницы Дмитрия Жилкина, инородное тело из прямой кишки мужчины удалось извлечь без разрезов. Врач также отметил, что немедленное обращение за медицинской помощью в подобных случаях является жизненной необходимостью и поможет избежать серьезных осложнений.