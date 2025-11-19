https://ria.ru/20251119/podezd-2056069386.html
В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение
В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение
В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение
Специалисты коммунальных служб отремонтировали системы освещения в более чем 130 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за октябрь,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:15:00+03:00
2025-11-19T17:15:00+03:00
2025-11-19T17:15:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты коммунальных служб отремонтировали системы освещения в более чем 130 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за октябрь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве отметили, что работы включали замену перегоревших ламп, устранение дефектов электропроводки, восстановление работоспособности светильников. Также по мере необходимости менялись вышедшие из строя выключатели и силовые кабели.
Освещение мест общего пользования является обязанностью управляющей организации, а выполнение работ контролируется инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Жители могут обратиться при отсутствии света напрямую в УК или через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО.