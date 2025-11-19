В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты коммунальных служб отремонтировали системы освещения в более чем 130 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за октябрь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что работы включали замену перегоревших ламп, устранение дефектов электропроводки, восстановление работоспособности светильников. Также по мере необходимости менялись вышедшие из строя выключатели и силовые кабели.

Освещение мест общего пользования является обязанностью управляющей организации, а выполнение работ контролируется инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.