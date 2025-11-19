Рейтинг@Mail.ru
В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение - РИА Новости, 19.11.2025
Новости Подмосковья
 
17:15 19.11.2025
В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение
В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение
В 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали освещение

Освещение починили в 130 подъездах многоквартирных домов Подмосковья

Лампочки. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты коммунальных служб отремонтировали системы освещения в более чем 130 подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья за октябрь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве отметили, что работы включали замену перегоревших ламп, устранение дефектов электропроводки, восстановление работоспособности светильников. Также по мере необходимости менялись вышедшие из строя выключатели и силовые кабели.
Освещение мест общего пользования является обязанностью управляющей организации, а выполнение работ контролируется инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Жители могут обратиться при отсутствии света напрямую в УК или через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО.
