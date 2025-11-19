https://ria.ru/20251119/plyuschenko-2055936981.html
Плющенко с учениками не смог вовремя вылететь в Омск из-за БПЛА
Плющенко с учениками не смог вовремя вылететь в Омск из-за БПЛА - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Плющенко с учениками не смог вовремя вылететь в Омск из-за БПЛА
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что он и его ученики из-за атаки беспилотников не смогли вовремя вылететь из Москвы в Омск, где пройдет РИА Новости Спорт, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что он и его ученики из-за атаки беспилотников не смогли вовремя вылететь из Москвы в Омск, где пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию.
Вылет должен был состояться около 00:30 мск, но был отложен. Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 22 по 23 ноября.
"У нас вылет в Омск задерживается. Взял для спортсменов, тренеров и для себя капсулы в Шереметьево. Хоть чуть-чуть поспим, четыре часика. По крайней мере, кровать и зарядка есть", - сказал Плющенко в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Позже ученица Плющенко Елена Костылева сообщила в своем Telegram-канале, что их вылет должен был состояться после 4 часов ночи. Утром в среду она добавила, что их самолет не смог сесть в Омске из-за тумана и в итоге приземлился в Тюмени.
Во вторник вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны были уничтожены четыре беспилотника, летевших на столицу.