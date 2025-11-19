Плющенко с учениками не смог вовремя вылететь в Омск из-за БПЛА

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что он и его ученики из-за атаки беспилотников не смогли вовремя вылететь из Москвы в Омск, где пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию.

Вылет должен был состояться около 00:30 мск, но был отложен. Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 22 по 23 ноября.

« "У нас вылет в Омск задерживается. Взял для спортсменов, тренеров и для себя капсулы в Шереметьево. Хоть чуть-чуть поспим, четыре часика. По крайней мере, кровать и зарядка есть", - сказал Плющенко в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Позже ученица Плющенко Елена Костылева сообщила в своем Telegram-канале, что их вылет должен был состояться после 4 часов ночи. Утром в среду она добавила, что их самолет не смог сесть в Омске из-за тумана и в итоге приземлился в Тюмени.