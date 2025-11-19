Рейтинг@Mail.ru
22:03 19.11.2025
Петербург предоставит лекарства пострадавшим от урагана регионам Кубы
Петербург предоставит лекарства пострадавшим от урагана регионам Кубы
Петербург предоставит лекарства пострадавшим от урагана регионам Кубы

© РИА Новости / Нина Зотина
Лекарство в капсулах. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург окажет пострадавшим от урагана регионам на Кубе гуманитарную поддержку, в частности, предоставит лекарства и автомобили, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
В ходе официального визита делегации Санкт‑Петербурга в Республику Куба состоялась встреча губернатора Александра Беглова с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Одноименная столица провинции и Петербург – города-партнеры.
"В прошлом году мы отметили полувековой юбилей побратимских отношений между нашими городами. Сегодня наше сотрудничество переживает новый этап. Мы тщательно готовились к визиту в ваш прекрасный город. Планировали насыщенную программу, включающую деловую часть, концерт и другие мероприятия. Все это должно было стать ярким праздником по случаю 510-й годовщины основания Сантьяго-де-Куба. Но реальная ситуация внесла коррективы. Узнав о масштабах разрушений, которые принес ураган "Мелисса", мы не могли остаться в стороне", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он сообщил, что Петербург окажет пострадавшим регионам гуманитарную поддержку. Делегация Северной столицы привезла с собой лекарства для жителей Сантьяго-де-Куба. Также в качестве помощи Беглов передал Мануэлю Фалькону Эрнандесу сертификаты на машину скорой помощи и автомобиль "Лада Искра", которые прибудут на Кубу морем в максимально короткий срок.
Беглов рассказал кубинскому коллеге, что в предыдущие века Петербург не раз подвергался сильнейшим наводнениям, а в годы войны пережил самую страшную в истории человечества блокаду.
"Мы хорошо знаем цену мужеству, самоотверженности и взаимопомощи. Именно в трудные моменты особенно видна прочная нить дружбы, связывающая наши страны и наши города", – отметил он.
17.11.2025
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 миллиардов рублей
17 ноября, 14:59
 
