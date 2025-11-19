Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге подросток поджег машину полиции после переписки с неизвестными - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/peterburg-2056053640.html
В Петербурге подросток поджег машину полиции после переписки с неизвестными
В Петербурге подросток поджег машину полиции после переписки с неизвестными - РИА Новости, 19.11.2025
В Петербурге подросток поджег машину полиции после переписки с неизвестными
Полиция Петербурга задержала подростка, совершившего поджог полицейского автомобиля в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:13:00+03:00
2025-11-19T16:13:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20250603/neftejugansk-2020586573.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге подросток поджег машину полиции после переписки с неизвестными

В Петербурге подросток из среднеазиатского государства поджег машину полиции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Полиция Петербурга задержала подростка, совершившего поджог полицейского автомобиля в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«
"Девятнадцатого ноября в 11.49 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о поджоге патрульного автомобиля ДПС на парковке отдела Госавтоинспекции Адмиралтейского района на набережной Обводного канала, дом 205. На месте происшествия сотрудниками полиции задержан 15-летний гражданин одного из среднеазиатских государств", - сообщает пресс-служба.
Предварительно установлено, что подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в мессенджере. "Он приобрел бензин и облил им сверху один из патрульных автомобилей, припаркованных возле отдела Госавтоиспекции", - уточнили в пресс-службе.
Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.
Кадры с подростком, устроившим серию поджогов автомобилей в Нефтеюганске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей
3 июня, 07:23
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала