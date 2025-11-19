В Петербурге подросток поджег машину полиции после переписки с неизвестными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Полиция Петербурга задержала подростка, совершившего поджог полицейского автомобиля в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«
"Девятнадцатого ноября в 11.49 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о поджоге патрульного автомобиля ДПС на парковке отдела Госавтоинспекции Адмиралтейского района на набережной Обводного канала, дом 205. На месте происшествия сотрудниками полиции задержан 15-летний гражданин одного из среднеазиатских государств", - сообщает пресс-служба.
Предварительно установлено, что подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в мессенджере. "Он приобрел бензин и облил им сверху один из патрульных автомобилей, припаркованных возле отдела Госавтоиспекции", - уточнили в пресс-службе.
Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.