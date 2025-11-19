Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил диалог России и США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.11.2025
18:25 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/peskov-2056086739.html
Песков оценил диалог России и США по украинскому урегулированию
Песков оценил диалог России и США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.11.2025
Песков оценил диалог России и США по украинскому урегулированию
Нет никаких новаций в диалоге РФ и США по украинскому урегулированию дополнительно к тому, что называется "духом Анкориджа", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:25:00+03:00
2025-11-19T18:25:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дмитрий песков
павел зарубин
в мире, россия, сша, аляска, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, США, Аляска, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков оценил диалог России и США по украинскому урегулированию

Песков: в диалоге РФ и США по Украине нет никаких новаций

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нет никаких новаций в диалоге РФ и США по украинскому урегулированию дополнительно к тому, что называется "духом Анкориджа", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о якобы обсуждаемых договоренностях об украинском урегулировании.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
10 октября, 10:29
 
