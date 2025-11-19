Песков оценил диалог России и США по украинскому урегулированию

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нет никаких новаций в диалоге РФ и США по украинскому урегулированию дополнительно к тому, что называется "духом Анкориджа", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о якобы обсуждаемых договоренностях об украинском урегулировании.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
10 октября, 10:29