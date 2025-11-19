https://ria.ru/20251119/peskov-2056020664.html
Песков заявил, что Уиткофф может приехать в Россию в любой момент
Песков заявил, что Уиткофф может приехать в Россию в любой момент - РИА Новости, 19.11.2025
Песков заявил, что Уиткофф может приехать в Россию в любой момент
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может приехать в Россию в любой момент, ему будут рады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
россия
сша
стив уиткофф
дмитрий песков
россия
сша
Новости
ru-RU
в мире, россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
