МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин примет участие в конференции Сбера, посвященной ИИ
Путин примет участие в конференции Сбера, посвященной ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин примет участие в конференции Сбера, посвященной ИИ
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
2025-11-19T12:50:00+03:00
2025-11-19T12:50:00+03:00
2025-11-19T12:50:00+03:00
технологии
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
Путин примет участие в конференции Сбера, посвященной ИИ
Песков: Путин в среду примет участие в посвященной ИИ конференции Сбера
Владимир Путин. Архивное фото