Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение - РИА Новости, 19.11.2025
15:58 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/partiya-2056049867.html
Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение
Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение - РИА Новости, 19.11.2025
Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение
Представили украинской партии "Слуга народа" ждут от Владимира Зеленского очистки и обновления его ближайшего окружения в связи с коррупционным скандалом,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:58:00+03:00
2025-11-19T15:58:00+03:00
в мире
украина
россия
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
в мире, украина, россия, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение

Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение после скандала

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Представили украинской партии "Слуга народа" ждут от Владимира Зеленского очистки и обновления его ближайшего окружения в связи с коррупционным скандалом, говорится в заявлении, опубликованном в среду депутатом Верховной рады Никитой Потураевым.
Ранее в среду Рада уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Партия "Слуга народа" потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции
Вчера, 15:32
"Убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования (в деле о коррупции в энергетике – ред.) и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров", - говорится в заявлении, которое опубликовал депутат от партии "Слуга народа" Потураев на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская)
Также депутаты призывают, чтобы деятельность офиса Зеленского была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной какого-либо неформального влияния лиц, причастных к коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу
Вчера, 10:39
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
