Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Представили украинской партии "Слуга народа" ждут от Владимира Зеленского очистки и обновления его ближайшего окружения в связи с коррупционным скандалом, говорится в заявлении, опубликованном в среду депутатом Верховной рады Никитой Потураевым.

Ранее в среду Рада уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

"Убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования (в деле о коррупции в энергетике – ред.) и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров", - говорится в заявлении, которое опубликовал депутат от партии "Слуга народа" Потураев на своей странице в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская)

Также депутаты призывают, чтобы деятельность офиса Зеленского была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной какого-либо неформального влияния лиц, причастных к коррупции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило ( НАБУ ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.