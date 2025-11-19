Глава Минкульта Франции раскритиковала мэра Парижа за 25 лет деградации

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава министерства культуры Франции и кандидат в мэры Парижа Рашида Дати в комментарии телеканалу Глава министерства культуры Франции и кандидат в мэры Парижа Рашида Дати в комментарии телеканалу BFMTV раскритиковала главу столицы Анн Идальго за "25 лет деградации" города при правлении социалистической партии, в которой та состоит.

Состоящая в Социалистической партии Идальго руководит Парижем с 2014 года, до нее должность мэра французской столицы с 2001 года занимал Бертран Деланоэ - также социалист.

"Я призываю парижан активизироваться (перед выборами мэра - ред.), включая владельцев бизнеса, ставших жертвами политики Идальго... 25 лет деградации и упадка... Должны ли парижане продолжать платить за ухудшающийся уровень жизни?.. За город, который вечно в грязи?.. За город, где нет гарантии безопасности?" - заявила Дати в комментарии телеканалу BFMTV.

Дати также попросила недовольных жизнью в столице парижан не покидать город, потому что, по ее словам, в марте 2026 года, когда состоятся выборы мэра и городского совета Парижа, "все изменится".