04:19 19.11.2025
Глава Минкульта Франции раскритиковала мэра Парижа за 25 лет деградации
в мире
париж
идальго
франция
анн идальго
renault s.a
европарламент
renault clio
париж
идальго
франция
2025
в мире, париж, идальго, франция, анн идальго, renault s.a, европарламент, renault clio
В мире, Париж, Идальго, Франция, Анн Идальго, Renault S.A, Европарламент, Renault Clio
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава министерства культуры Франции и кандидат в мэры Парижа Рашида Дати в комментарии телеканалу BFMTV раскритиковала главу столицы Анн Идальго за "25 лет деградации" города при правлении социалистической партии, в которой та состоит.
Состоящая в Социалистической партии Идальго руководит Парижем с 2014 года, до нее должность мэра французской столицы с 2001 года занимал Бертран Деланоэ - также социалист.
"Я призываю парижан активизироваться (перед выборами мэра - ред.), включая владельцев бизнеса, ставших жертвами политики Идальго... 25 лет деградации и упадка... Должны ли парижане продолжать платить за ухудшающийся уровень жизни?.. За город, который вечно в грязи?.. За город, где нет гарантии безопасности?" - заявила Дати в комментарии телеканалу BFMTV.
Дати также попросила недовольных жизнью в столице парижан не покидать город, потому что, по ее словам, в марте 2026 года, когда состоятся выборы мэра и городского совета Парижа, "все изменится".
Идальго ранее заявляла, что Дати, возглавляющей седьмой округ Парижа и состоящей в городском совете, давно пора покинуть пост главы округа из-за обвинений в коррупции и торговле влиянием, связанных с лоббированием интересов автокомпании Renault в Европарламенте. Саму Идальго французская пресса также не раз уличала в сомнительных тратах бюджетных средств на путешествия и одежду люксовых брендов.
В миреПарижИдальгоФранцияАнн ИдальгоRenault S.AЕвропарламентRenault Clio
 
 
