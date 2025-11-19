Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, а также на Мамаевом кургане в Волгограде в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память защитников Отечества", - говорится в сообщении властей.

Отмечается, что торжественные мероприятия начались у монумента "Соединение фронтов" в Пятиморске, затем у стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону прошел митинг, в котором приняли участие ветераны, военнослужащие и молодежь.

По информации администрации, Бочаров также возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане в Волгограде и цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

По данным властей, в среду во всех городах и районах Волгоградской области проходят памятные мероприятия в честь годовщины начала контрнаступления под Сталинградом.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.