Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Волгоградская область
Волгоградская область
 
11:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/pamyat-2055966390.html
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда - РИА Новости, 19.11.2025
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, а также на Мамаевом кургане в Волгограде в 83-ю... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:59:00+03:00
2025-11-19T11:59:00+03:00
волгоградская область
волгоградская область
калач-на-дону
сталинград
андрей бочаров
волгоградская область
калач-на-дону
сталинград
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда

Бочаров возложил цветы к мемориалам в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, а также на Мамаевом кургане в Волгограде в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память защитников Отечества", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что торжественные мероприятия начались у монумента "Соединение фронтов" в Пятиморске, затем у стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону прошел митинг, в котором приняли участие ветераны, военнослужащие и молодежь.
По информации администрации, Бочаров также возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане в Волгограде и цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
По данным властей, в среду во всех городах и районах Волгоградской области проходят памятные мероприятия в честь годовщины начала контрнаступления под Сталинградом.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Девятнадцатого ноября 1942-го – начало Сталинградской стратегической наступательной операции под кодовым названием "Уран", операция положила начало разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
Волгоградская область
 
 
