https://ria.ru/20251119/pamyat-2055966390.html
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда - РИА Новости, 19.11.2025
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, а также на Мамаевом кургане в Волгограде в 83-ю... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:59:00+03:00
2025-11-19T11:59:00+03:00
2025-11-19T11:59:00+03:00
волгоградская область
волгоградская область
калач-на-дону
сталинград
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40371/39/403713939_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_08c6756d2dd68d4f7ea00958a4eb3071.jpg
https://ria.ru/20251028/sovet-2051203546.html
https://ria.ru/20251023/bocharov-2050100954.html
волгоградская область
калач-на-дону
сталинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40371/39/403713939_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25b888935b461326170f761c6efa9dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, калач-на-дону, сталинград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Калач-на-Дону, Сталинград, Андрей Бочаров
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Бочаров возложил цветы к мемориалам в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, а также на Мамаевом кургане в Волгограде в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память защитников Отечества", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что торжественные мероприятия начались у монумента "Соединение фронтов" в Пятиморске, затем у стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону прошел митинг, в котором приняли участие ветераны, военнослужащие и молодежь.
По информации администрации, Бочаров также возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане в Волгограде и цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
По данным властей, в среду во всех городах и районах Волгоградской области проходят памятные мероприятия в честь годовщины начала контрнаступления под Сталинградом.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Девятнадцатого ноября 1942-го – начало Сталинградской стратегической наступательной операции под кодовым названием "Уран", операция положила начало разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.