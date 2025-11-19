Овчинский: шесть домов строят по реновации в ЦАО

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В центре Москвы шесть новостроек по программе реновации строят на месте снесенных старых домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Сегодня на месте сноса старых домов строят шесть жилых комплексов для реализации программы реновации в центре столицы. Новостройки располагаются в четырех районах: по две из них в Басманном и Красносельском, по одной в Таганском и Пресненском. Суммарно во всех них оборудуют свыше 1,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Первые этажи сделают нежилыми, в будущем здесь смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Один из принципов программы – волновое переселение, предусматривающее возведение нового жилья на месте демонтированных домов, что позволяет жителям избежать переезда в другой район.