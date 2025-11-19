Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: шесть домов строят по реновации в ЦАО - РИА Новости, 19.11.2025
12:05 19.11.2025
Овчинский: шесть домов строят по реновации в ЦАО
В центре Москвы шесть новостроек по программе реновации строят на месте снесенных старых домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 19.11.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: шесть домов строят по реновации в ЦАО

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В центре Москвы шесть новостроек по программе реновации строят на месте снесенных старых домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Сегодня на месте сноса старых домов строят шесть жилых комплексов для реализации программы реновации в центре столицы. Новостройки располагаются в четырех районах: по две из них в Басманном и Красносельском, по одной в Таганском и Пресненском. Суммарно во всех них оборудуют свыше 1,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Первые этажи сделают нежилыми, в будущем здесь смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Один из принципов программы – волновое переселение, предусматривающее возведение нового жилья на месте демонтированных домов, что позволяет жителям избежать переезда в другой район.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
Москва Градостроительный комплекс Москвы Департамент градостроительной политики г. Москвы Владислав Овчинский
 
 
