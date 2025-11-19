"Россия сегодня" укрепляет отношения с Ботсваной и Бангладеш

Москва, 19 ноября– РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" подписала документы о сотрудничестве с ботсванской газетой The Midweek Sun и бангладешским интернет-порталом Deshkal News. Оба документа предусматривают обмен новостями на регулярной основе на английском языке, содействие корреспондентам на местах, а также организацию совместных информационных мероприятий.

Торжественная церемония подписания с The Midweek Sun состоялась в формате видеомоста Москва – Габороне при поддержке посольства России в Ботсване. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Василий Пушков с российской стороны, и главный редактор Джо-Браун Тасело с ботсванской стороны. Подписанное соглашение — это первый документ в портфолио медиагруппы, подписанный со СМИ этой африканской страны при поддержке посольства России в Ботсване.

© РИА Новости / Мария Девахина Церемония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun © РИА Новости / Мария Девахина Церемония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun

Главный редактор газеты The Midweek Sun Джо Браун-Тасело подчеркнул, что совместная работа шла еще до подписания соглашения. Стороны обменивались материалами, ботсванские журналисты принимали участие в проекте SputnikPro в онлайн и офлайн-форматах. "Я и сам принимал участие в вебинарах, они были очень информативными, в том числе поэтому мы решили, что официальное партнерство укрепит наше стремление к росту как СМИ Глобального Юга. Мы надеемся, что наше партнерство будет полезно для обеих сторон в равной степени", - прокомментировал он.

Вслед за этим Василий Пушков и редактор интернет-портала Deshkal News К М Элиаш Уддин Палаш подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание прошло в формате видеомоста Москва – Дакка с участием представителей Посольства Российской Федерации в Бангладеш.

К М Элиаш Уддин Палаш отметил: "Мы рады заключить соглашение с новостным агентством Sputnikв области обмена информации, учитывая стремительно меняющуюся геополитическую обстановку в мире. Этот меморандум — не просто формальное соглашение. Перед нами стоит задача через сотрудничество между нашими организациями повышать качество глобальной журналистики и способствовать продвижению международных нарративов".