"Россия сегодня" укрепляет отношения с Ботсваной и Бангладеш
18:10 19.11.2025
"Россия сегодня" укрепляет отношения с Ботсваной и Бангладеш
Медиагруппа "Россия сегодня" подписала документы о сотрудничестве с ботсванской газетой The Midweek Sun и бангладешским интернет-порталом Deshkal News. Оба... РИА Новости, 19.11.2025
ботсвана, бангладеш, москва, новости агентства
Ботсвана, Бангладеш, Москва, Новости агентства

"Россия сегодня" укрепляет отношения с Ботсваной и Бангладеш

© РИА Новости / Мария ДевахинаДиректор Дирекции международного сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков
Директор Дирекции международного сотрудничества Международной медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Москва, 19 ноября– РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" подписала документы о сотрудничестве с ботсванской газетой The Midweek Sun и бангладешским интернет-порталом Deshkal News. Оба документа предусматривают обмен новостями на регулярной основе на английском языке, содействие корреспондентам на местах, а также организацию совместных информационных мероприятий.
Торжественная церемония подписания с The Midweek Sun состоялась в формате видеомоста Москва – Габороне при поддержке посольства России в Ботсване. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Василий Пушков с российской стороны, и главный редактор Джо-Браун Тасело с ботсванской стороны. Подписанное соглашение — это первый документ в портфолио медиагруппы, подписанный со СМИ этой африканской страны при поддержке посольства России в Ботсване.
© РИА Новости / Мария ДевахинаЦеремония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun
Церемония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Церемония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun
Главный редактор газеты The Midweek Sun Джо Браун-Тасело подчеркнул, что совместная работа шла еще до подписания соглашения. Стороны обменивались материалами, ботсванские журналисты принимали участие в проекте SputnikPro в онлайн и офлайн-форматах. "Я и сам принимал участие в вебинарах, они были очень информативными, в том числе поэтому мы решили, что официальное партнерство укрепит наше стремление к росту как СМИ Глобального Юга. Мы надеемся, что наше партнерство будет полезно для обеих сторон в равной степени", - прокомментировал он.
© РИА Новости / Мария ДевахинаЦеремония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun
Церемония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Церемония подписания соглашения с ботсванской газетой The Midweek Sun
Вслед за этим Василий Пушков и редактор интернет-портала Deshkal News К М Элиаш Уддин Палаш подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание прошло в формате видеомоста Москва – Дакка с участием представителей Посольства Российской Федерации в Бангладеш.
К М Элиаш Уддин Палаш отметил: "Мы рады заключить соглашение с новостным агентством Sputnikв области обмена информации, учитывая стремительно меняющуюся геополитическую обстановку в мире. Этот меморандум — не просто формальное соглашение. Перед нами стоит задача через сотрудничество между нашими организациями повышать качество глобальной журналистики и способствовать продвижению международных нарративов".
По итогам подписаний Василий Пушков отметил, что "Сегодня особенный день, который показывает, что наша медиагруппа действительно работает с самыми разными странами. На протяжении долгих лет мы вели переговоры о совместной работе с ботсванскими коллегами и сегодня подписали фактически исторический документ - первое соглашение с одним из ведущих местных СМИ, которое открывает огромное поле для бесчисленного количества проектов. Подписание с интернет-порталом Deshkal News – это еще один четкий шаг по сближению России и Бангладеш, который показывает стабильно растущий интерес друг другу. На мой взгляд, значение этих двух документов невозможно переоценить, так как они демонстрируют мощные изменения, которые происходят в современном мире и помогают странам глобального большинства лучше понимать друг друга".
"Россия сегодня" и ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве
Ботсвана
Бангладеш
Москва
Новости агентства
 
 
