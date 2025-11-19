В части Запорожской области после атаки ВСУ отключили электроэнергию

Украинские боевики ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. Так, во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на энергосистему региона. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.