В части Запорожской области после атаки ВСУ отключили электроэнергию
В части Запорожской области после атаки ВСУ отключили электроэнергию - РИА Новости, 19.11.2025
В части Запорожской области после атаки ВСУ отключили электроэнергию
В Запорожской области местами пропало электричество из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
2025-11-19T19:15:00+03:00
2025-11-19T19:15:00+03:00
2025-11-19T23:10:00+03:00
запорожская область
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Запорожской области местами пропало электричество из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Кратковременное отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области
в результате очередной атаки противника по критической инфраструктуре. Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов", — написал он в Telegram-канале
.
Губернатор попросил жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение. Оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.
Украинские боевики ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. Так, во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на энергосистему региона. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.