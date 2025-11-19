АЦ ВЦИОМ: 82% москвичей хорошо осведомлены о развитии городского освещения

МОСКВА, 19 ноя - РИА Недвижимость. Восемь из десяти москвичей (82%) хорошо осведомлены о том, как город развивает систему городского освещения, и отмечают как практические, так и технологические нововведения, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.

В них указывается, что чаще всего горожане замечают обновление светильников на светодиодные и установку дополнительных фонарей в зонах отдыха, на спортивных и детских площадках.

"При этом часть горожан знает и о более "умных" решениях: системах управления освещением в реальном времени и автоматическом контроле исправности оборудования. Почти семь из десяти (66%) замечали в Москве стилизованные фонари и элементы исторического дизайна, и им они понравились", - отмечается в материалах АЦ ВЦИОМ.

Согласно опросу, освещение города воспринимается как значимая составляющая его облика и один из маркеров "столичного статуса" Москвы.