АЦ ВЦИОМ: 82% москвичей хорошо осведомлены о развитии городского освещения
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:26 19.11.2025
АЦ ВЦИОМ: 82% москвичей хорошо осведомлены о развитии городского освещения
АЦ ВЦИОМ: 82% москвичей хорошо осведомлены о развитии городского освещения
Восемь из десяти москвичей (82%) хорошо осведомлены о том, как город развивает систему городского освещения, и отмечают как практические, так и технологические... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:26:00+03:00
2025-11-19T12:26:00+03:00
москва
АЦ ВЦИОМ: 82% москвичей хорошо осведомлены о развитии городского освещения

Опрос: 82% москвичей знают о развитии системы городского освещения

© РИА Новости / Игорь Зотин | Перейти в медиабанкПанорама вечерней Москвы
Панорама вечерней Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Игорь Зотин
Перейти в медиабанк
Панорама вечерней Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Недвижимость. Восемь из десяти москвичей (82%) хорошо осведомлены о том, как город развивает систему городского освещения, и отмечают как практические, так и технологические нововведения, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.
В них указывается, что чаще всего горожане замечают обновление светильников на светодиодные и установку дополнительных фонарей в зонах отдыха, на спортивных и детских площадках.
"При этом часть горожан знает и о более "умных" решениях: системах управления освещением в реальном времени и автоматическом контроле исправности оборудования. Почти семь из десяти (66%) замечали в Москве стилизованные фонари и элементы исторического дизайна, и им они понравились", - отмечается в материалах АЦ ВЦИОМ.
Согласно опросу, освещение города воспринимается как значимая составляющая его облика и один из маркеров "столичного статуса" Москвы.
Участниками всероссийского интернет-опроса "ВЦИОМ-Онлайн" стали 2400 москвичей в возрасте от 18 лет. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам, его предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
