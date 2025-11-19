https://ria.ru/20251119/osveschenie-2055956082.html
АЦ ВЦИОМ: большинство москвичей довольны освещением города
Большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением города, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 19.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
вциом
москва
МОСКВА, 19 ноя - РИА Недвижимость. Большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением города, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.
"Абсолютное большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением столицы. Высокая удовлетворенность дополняется уверенностью в положительных изменениях: 76% отмечают улучшение ситуации с освещением в последние годы. При этом для большинства москвичей свет на улицах района – это исключительно позитивные эмоции: 85% испытывают спокойствие, 80% – чувство защищенности и безопасности", – говорится в них.
В аналитическом центре также отметили, что освещенные дворы и дороги создают позитивный эмоциональный фон и доверие к городскому пространству.
Участниками всероссийского интернет-опроса "ВЦИОМ-Онлайн" стали 2400 москвичей в возрасте от 18 лет. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам, его предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.