11:24 19.11.2025
АЦ ВЦИОМ: большинство москвичей довольны освещением города
АЦ ВЦИОМ: большинство москвичей довольны освещением города
Большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением города, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 19.11.2025
общество, москва, вциом
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, ВЦИОМ
АЦ ВЦИОМ: большинство москвичей довольны освещением города

Опрос показал, что 95% москвичей довольны наружным освещением города

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Недвижимость. Большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением города, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.
"Абсолютное большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением столицы. Высокая удовлетворенность дополняется уверенностью в положительных изменениях: 76% отмечают улучшение ситуации с освещением в последние годы. При этом для большинства москвичей свет на улицах района – это исключительно позитивные эмоции: 85% испытывают спокойствие, 80% – чувство защищенности и безопасности", – говорится в них.
В аналитическом центре также отметили, что освещенные дворы и дороги создают позитивный эмоциональный фон и доверие к городскому пространству.
Участниками всероссийского интернет-опроса "ВЦИОМ-Онлайн" стали 2400 москвичей в возрасте от 18 лет. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам, его предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Проект реконструкции стадиона Торпедо имени Эдуарда Стрельцова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Обновленный стадион "Торпедо" в Москве откроют в 2026 году
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
