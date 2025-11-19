АЦ ВЦИОМ: большинство москвичей довольны освещением города

МОСКВА, 19 ноя - РИА Недвижимость. Большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением города, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.

"Абсолютное большинство москвичей (95%) довольны наружным освещением столицы. Высокая удовлетворенность дополняется уверенностью в положительных изменениях: 76% отмечают улучшение ситуации с освещением в последние годы. При этом для большинства москвичей свет на улицах района – это исключительно позитивные эмоции: 85% испытывают спокойствие, 80% – чувство защищенности и безопасности", – говорится в них.

В аналитическом центре также отметили, что освещенные дворы и дороги создают позитивный эмоциональный фон и доверие к городскому пространству.