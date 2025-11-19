ВС России ударили по остаткам батальона ВСУ, выведенного из Сумской области

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Остатки батальона 71-й бригады ВСУ, который был выведен из Сумской области на восполнение потерь, поражены ударами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады был выведен из Сумской области на восполнение потерь в населенный пункт Барвенково Харьковской области", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, по его словам, район сосредоточения боевиков ВСУ был вскрыт и по остаткам подразделения нанесены удары.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды - среди них уже появились первые потери.