ВС России ударили по остаткам батальона ВСУ, выведенного из Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 19.11.2025
ВС России ударили по остаткам батальона ВСУ, выведенного из Сумской области
ВС России ударили по остаткам батальона ВСУ, выведенного из Сумской области
Остатки батальона 71-й бригады ВСУ, который был выведен из Сумской области на восполнение потерь, поражены ударами, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.11.2025
ВС России ударили по остаткам батальона ВСУ, выведенного из Сумской области

ВС России нанесли удар по остаткам батальона 71-й бригады ВСУ

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Остатки батальона 71-й бригады ВСУ, который был выведен из Сумской области на восполнение потерь, поражены ударами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады был выведен из Сумской области на восполнение потерь в населенный пункт Барвенково Харьковской области", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
15 ноября, 00:05
Тем не менее, по его словам, район сосредоточения боевиков ВСУ был вскрыт и по остаткам подразделения нанесены удары.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды - среди них уже появились первые потери.
В российских силовых структурах сообщали 1 ноября, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады в "мясных" штурмах (лобовых кровопролитных атаках) на сумском направлении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
