В Крыму объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
