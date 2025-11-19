Рейтинг@Mail.ru
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 19.11.2025 (обновлено: 10:41 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/ograblenie-2055937823.html
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов
У ограбленного во время дебютного матча в Национальной футбольной лиге (NFL) Шедера Сандерса украли имущество на сумму в 200 тысяч долларов, сообщает TMZ. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T10:32:00+03:00
2025-11-19T10:41:00+03:00
спорт
огайо
лука дончич
сша
канзас-сити чифс
ограбление
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055432674_0:0:969:546_1920x0_80_0_0_1530e553f7494ed9d3af465d06cbe395.jpg
/20251118/sanders-2055659784.html
огайо
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055432674_0:0:861:645_1920x0_80_0_0_10a8873a83e8e8c9b621e2cad21f99cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, огайо, лука дончич, сша, канзас-сити чифс, ограбление, вокруг спорта
Спорт, Огайо, Лука Дончич, США, Канзас-Сити Чифс, ограбление, Вокруг спорта
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов

TMZ: квотербека клуба NFL Сандерса ограбили на сумму в 200 тысяч долларов

© Фото : Соцсети Игрок NFL Крис Бойд
Игрок NFL Крис Бойд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Соцсети
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У ограбленного во время дебютного матча в Национальной футбольной лиге (NFL) Шедера Сандерса украли имущество на сумму в 200 тысяч долларов, сообщает TMZ.
Ранее сообщалось, что неизвестные проникли в дом Сандерса во время его дебютного матча в NFL в ночь на понедельник по московскому времени. Сандерс, выбранный под 144-м номером на драфте NFL 2025 года, дебютировал в лиге во втором тайме матча против "Балтимор Рэйвенс" (16:23).
По словам официальных лиц, трое подозреваемых в масках и перчатках проникли в дом квотербека в Огайо около 18:46 по местному времени и покинули его около 18:58. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они перемещаются по нескольким местам здания, а потом покидают его с различным имуществом, принадлежащим спортсмену. Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч долларов.
За последний год в США были совершены кражи со взломом в домах многих известных спортсменов, включая Луку Дончича из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", Джо Барроу из клуба NFL "Цинциннати Бенгалс", а также Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из "Канзас-Сити Чифс".
Машина полиции в США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ
18 ноября, 10:48
 
СпортОгайоЛука ДончичСШАКанзас-Сити ЧифсограблениеВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    1
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала