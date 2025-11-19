https://ria.ru/20251119/ograblenie-2055937823.html
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов
У ограбленного во время дебютного матча в Национальной футбольной лиге (NFL) Шедера Сандерса украли имущество на сумму в 200 тысяч долларов, сообщает TMZ.
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов
TMZ: квотербека клуба NFL Сандерса ограбили на сумму в 200 тысяч долларов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У ограбленного во время дебютного матча в Национальной футбольной лиге (NFL) Шедера Сандерса украли имущество на сумму в 200 тысяч долларов, сообщает TMZ.
Ранее сообщалось, что неизвестные проникли в дом Сандерса во время его дебютного матча в NFL в ночь на понедельник по московскому времени. Сандерс, выбранный под 144-м номером на драфте NFL 2025 года, дебютировал в лиге во втором тайме матча против "Балтимор Рэйвенс" (16:23).
По словам официальных лиц, трое подозреваемых в масках и перчатках проникли в дом квотербека в Огайо около 18:46 по местному времени и покинули его около 18:58. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они перемещаются по нескольким местам здания, а потом покидают его с различным имуществом, принадлежащим спортсмену. Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч долларов.
За последний год в США были совершены кражи со взломом в домах многих известных спортсменов, включая Луку Дончича из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", Джо Барроу из клуба NFL "Цинциннати Бенгалс", а также Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из "Канзас-Сити Чифс".