Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У ограбленного во время дебютного матча в Национальной футбольной лиге (NFL) Шедера Сандерса украли имущество на сумму в 200 тысяч долларов, сообщает TMZ.

Ранее сообщалось, что неизвестные проникли в дом Сандерса во время его дебютного матча в NFL в ночь на понедельник по московскому времени. Сандерс, выбранный под 144-м номером на драфте NFL 2025 года, дебютировал в лиге во втором тайме матча против "Балтимор Рэйвенс" (16:23).

По словам официальных лиц, трое подозреваемых в масках и перчатках проникли в дом квотербека в Огайо около 18:46 по местному времени и покинули его около 18:58. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они перемещаются по нескольким местам здания, а потом покидают его с различным имуществом, принадлежащим спортсмену. Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч долларов.