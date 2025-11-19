Рейтинг@Mail.ru
В Казани подростки разгромили оборудование в новых переходах
10:40 19.11.2025 (обновлено: 11:28 19.11.2025)
В Казани подростки разгромили оборудование в новых переходах
В Казани подростки разгромили оборудование в новых переходах
происшествия
казань
россия
казань
россия
происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани подростки разгромили оборудование в новых переходах

Подростки разгромили оборудование в новых переходах в Казани, возбуждено дело

© Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramПодростки разгромили оборудование в новых надземных переходах на Горьковском шоссе в Казани
Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах на Горьковском шоссе в Казани - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах на Горьковском шоссе в Казани
КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах на Горьковском шоссе в Казани, возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, сообщила прокуратура Татарстана.
"Четверо подростков повредили панели управления и электрики лифта, камеры видеонаблюдения, табло пожарной сигнализации в надземном пешеходном переходе межу домом №18 по улице Окольная и домом №2 А по улице Горьковское шоссе. В результате АО "Татдортрансинвест" причинен ущерб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по требованию прокуратуры Казани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).
Надзорное ведомство разъясняет родителям подростков, что ответственность по указанной статье наступает с 14 лет.
Мэрия Казани уточняет, что по данным записи видеокамер, подростки повредили оборудование в семи переходах. По предварительным данным, повреждены 39 камер видеонаблюдения, около 70 кнопок вызова этажей, закрытия дверей, вызова диспетчера в лифтах, 13 светодиодных лент с системой оповещения, 12 панелей вызова кабины, 10 замков дверей шахты, шесть переговорных устройств, панели в кабинах лифтов, поручни.
ПроисшествияКазаньРоссия
 
 
