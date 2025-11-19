В Казани подростки разгромили оборудование в новых переходах

Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах на Горьковском шоссе в Казани

КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Подростки разгромили оборудование в новых надземных переходах на Горьковском шоссе в Казани, возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, сообщила прокуратура Татарстана.

"Четверо подростков повредили панели управления и электрики лифта, камеры видеонаблюдения, табло пожарной сигнализации в надземном пешеходном переходе межу домом №18 по улице Окольная и домом №2 А по улице Горьковское шоссе. В результате АО "Татдортрансинвест" причинен ущерб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по требованию прокуратуры Казани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).

Надзорное ведомство разъясняет родителям подростков, что ответственность по указанной статье наступает с 14 лет.