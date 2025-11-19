https://ria.ru/20251119/novosibirsk-2055921632.html
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт - РИА Новости, 19.11.2025
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт
Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил троих подростков к срокам в воспитательной колонии от 6,5 лет за теракт на железной дороге в... РИА Новости, 19.11.2025
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт
ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил троих подростков к срокам в воспитательной колонии от 6,5 лет за теракт на железной дороге в Калачинском районе Омской области, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В декабре 2024 года подростки 15 и 16 лет получили задание через соцсеть. Они должны были за деньги сжечь три релейных шкафа на железной дороге между станциями Кормиловка и Калачинск в Омской области
.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии сроком одному виновному 6 лет 8 месяцев, двум другим - 6 лет 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе.
Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ
(террористический акт).
Действия подростков привели к задержке движения поездов и причинили ущерб свыше 180 тысяч рублей, которые по решению суда предстоит возместить им или их законным представителям.