В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт - РИА Новости, 19.11.2025
09:40 19.11.2025 (обновлено: 09:41 19.11.2025)
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт
Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил троих подростков к срокам в воспитательной колонии от 6,5 лет за теракт на железной дороге в... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
происшествия, омская область, новосибирск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт

ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил троих подростков к срокам в воспитательной колонии от 6,5 лет за теракт на железной дороге в Калачинском районе Омской области, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В декабре 2024 года подростки 15 и 16 лет получили задание через соцсеть. Они должны были за деньги сжечь три релейных шкафа на железной дороге между станциями Кормиловка и Калачинск в Омской области.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии сроком одному виновному 6 лет 8 месяцев, двум другим - 6 лет 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе.
Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Действия подростков привели к задержке движения поездов и причинили ущерб свыше 180 тысяч рублей, которые по решению суда предстоит возместить им или их законным представителям.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На Кузбассе вынесли приговор подростку, планировавшему нападение на школу
17 ноября, 06:15
 
ПроисшествияОмская областьНовосибирскРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
