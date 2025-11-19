В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт

ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил троих подростков к срокам в воспитательной колонии от 6,5 лет за теракт на железной дороге в Калачинском районе Омской области, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В декабре 2024 года подростки 15 и 16 лет получили задание через соцсеть. Они должны были за деньги сжечь три релейных шкафа на железной дороге между станциями Кормиловка и Калачинск в Омской области

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии сроком одному виновному 6 лет 8 месяцев, двум другим - 6 лет 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе.

Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).