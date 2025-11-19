Рейтинг@Mail.ru
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак - РИА Новости, 19.11.2025
15:24 19.11.2025 (обновлено: 15:28 19.11.2025)
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
Ситуация на топливном рынке России стабильная, а снижение цен в опте, на бирже будет транслироваться и на расценки на заправках, заявил журналистам вице-премьер
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак

Новак: снижение биржевых цен на топливо отразится на АЗС

Заправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России стабильная, а снижение цен в опте, на бирже будет транслироваться и на расценки на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация стабильная, цены оптовые скорректировались вниз, частично уже цены скорректировались на заправках вниз. И дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Просто это носит инерционный характер", - сказал он.
Заправка машины
Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС
29 октября, 19:30
29 октября, 19:30
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже за октябрь подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%.
Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".
Машина на автозаправочной станции
Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года
12 ноября, 19:06
12 ноября, 19:06
 
Заголовок открываемого материала