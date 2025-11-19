https://ria.ru/20251119/novak-2056038646.html
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак - РИА Новости, 19.11.2025
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
Ситуация на топливном рынке России стабильная, а снижение цен в опте, на бирже будет транслироваться и на расценки на заправках, заявил журналистам вице-премьер РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:24:00+03:00
2025-11-19T15:24:00+03:00
2025-11-19T15:28:00+03:00
экономика
россия
александр новак
аи-92
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3dd140d0d9015e8abbcbd17d3776d435.jpg
https://ria.ru/20251029/toplivo-2051636094.html
https://ria.ru/20251112/benzin-2054594937.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, АИ-92, АИ-95
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
Новак: снижение биржевых цен на топливо отразится на АЗС
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России стабильная, а снижение цен в опте, на бирже будет транслироваться и на расценки на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация стабильная, цены оптовые скорректировались вниз, частично уже цены скорректировались на заправках вниз. И дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Просто это носит инерционный характер", - сказал он.
Оптовые и розничные цены на бензин в России
заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже за октябрь подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%.
Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".