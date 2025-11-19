Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для нового Нюрнбергского процесса над современным нацизмом отсутствует политическая воля великих держав, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

"С одной стороны, правовые механизмы для международного правосудия существуют. С другой стороны, сегодня полностью отсутствует тот ключевой элемент, который сделал Нюрнберг возможным - единая политическая воля великих держав", - заявил Асташкин РИА Новости.

Он констатировал, что мир расколот геополитическими противоречиями.