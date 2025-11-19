Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк

https://ria.ru/20251119/njurnberg-2055903141.html
Для нового Нюрнбергского процесса над современным нацизмом отсутствует политическая воля великих держав, заявил РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 19.11.2025
украина
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для нового Нюрнбергского процесса над современным нацизмом отсутствует политическая воля великих держав, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
"С одной стороны, правовые механизмы для международного правосудия существуют. С другой стороны, сегодня полностью отсутствует тот ключевой элемент, который сделал Нюрнберг возможным - единая политическая воля великих держав", - заявил Асташкин РИА Новости.
Он констатировал, что мир расколот геополитическими противоречиями.
"Любая попытка создать подобный трибунал немедленно утонет в обвинениях в двойных стандартах и политической ангажированности. Таким образом, суды над отдельными преступлениями, совершенными на почве ненависти, возможны на национальном уровне (уголовные кодексы многих стран прямо запрещают нацизм, отрицание Холокоста и так далее). Но глобальный "Нюрнберг-2" в нынешних условиях маловероятен", - считает он.