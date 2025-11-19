Рейтинг@Mail.ru
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 19.11.2025 (обновлено: 22:09 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/njurnberg-2055903141.html
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк - РИА Новости, 19.11.2025
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк
Для нового Нюрнбергского процесса над современным нацизмом отсутствует политическая воля великих держав, заявил РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:53:00+03:00
2025-11-19T22:09:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251119/nyurnberg-2055895683.html
https://ria.ru/20250718/istorik-2029836664.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк

Асташкин: для Нюрнберга-2 над современным нацизмом отсутствует политическая воля

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для нового Нюрнбергского процесса над современным нацизмом отсутствует политическая воля великих держав, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Эксперт рассказал о доказательной базе для "Нюрнберга-2"
Вчера, 04:48
"С одной стороны, правовые механизмы для международного правосудия существуют. С другой стороны, сегодня полностью отсутствует тот ключевой элемент, который сделал Нюрнберг возможным - единая политическая воля великих держав", - заявил Асташкин РИА Новости.
Он констатировал, что мир расколот геополитическими противоречиями.
"Любая попытка создать подобный трибунал немедленно утонет в обвинениях в двойных стандартах и политической ангажированности. Таким образом, суды над отдельными преступлениями, совершенными на почве ненависти, возможны на национальном уровне (уголовные кодексы многих стран прямо запрещают нацизм, отрицание Холокоста и так далее). Но глобальный "Нюрнберг-2" в нынешних условиях маловероятен", - считает он.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала