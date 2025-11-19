Рейтинг@Mail.ru
Турпоток на нижегородские предприятия вырос в 30 раз за 4 года
Нижегородская область
 
22:42 19.11.2025
Турпоток на нижегородские предприятия вырос в 30 раз за 4 года
Турпоток на нижегородские предприятия вырос в 30 раз за 4 года
Туристический поток в сегменте промышленного туризма в Нижегородской области за четыре года увеличился в 30 раз, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 19.11.2025
Нижегородская область
Турпоток на нижегородские предприятия вырос в 30 раз за 4 года

Никитин: турпоток на нижегородские предприятия увеличился в 30 раз за 4 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Туристический поток в сегменте промышленного туризма в Нижегородской области за четыре года увеличился в 30 раз, заявил глава региона Глеб Никитин.
"По итогам 2024 года возможности промышленного туризма в регионе привлекли более 150 тысяч гостей. Сегодня уже около 50 предприятий проводят познавательные экскурсии, в том числе для детей и молодежи. За четыре года туристический поток в сегменте промышленного туризма в Нижегородской области вырос в 30 раз", - сказал Никитин на ежегодной встрече с предпринимателями.
Как отметил глава региона, география таких туристических маршрутов и объектов постоянно расширяется, так как условия для развития бизнеса создаются на всей территории Нижегородской области.
"Индустрия гостеприимства в целом имеет большие перспективы для дальнейшего развития. Мы активно продвигаем регион, формируя событийную повестку, создавая новые маршруты. Объём платных услуг в сфере туризма в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом на 22%, а за девять месяцев этого (2025 - ред.) года – ещё на 33%. За последний год число гостей региона выросло более чем на полмиллиона человек", - сообщил губернатор.
По его словам, сейчас в среднем туристы гостят в Нижегородской области два дня, и этот показатель продолжает увеличиваться.
"Если каждый гость оставляет в области около 10 тысяч рублей в день, то прирост турпотока превращается более чем в 10 миллиардов рублей ежегодно. Это средства для нашей экономики, в которой задействован как раз малый и средний бизнес – гостиницы, объекты торговли и общепита, транспорт, музеи", – сказал Никитин.
В ходе общения с бизнес-сообществом главе региона адресовали вопрос о кадровом дефиците в отрасли гостеприимства. Так, для ресторанного бизнеса остро стоит вопрос с набором поваров, кондитеров, бариста, администраторов. Предприниматели надеются на открытие в регионе филиала Института гастрономии Сибирского федерального университета. Кроме того, было предложено повышать престиж профессии специалистов отрасли гостеприимства - например, разработав систему региональных наград.
"Что касается престижа профессий отрасли, мы чествуем лучших представителей, в том числе поддерживая такие национальные премии как Wheretoeat Center. В этом году по итогам премии в десятку лучших заведений вошли сразу шесть нижегородских ресторанов – это большой успех. Отмечу, что Нижегородская область тоже активно готовит профильные кадры для рынка: повара, технологи и другие специалисты выпускаются из стен сразу 25 наших колледжей и техникумов и одного регионального вуза. У нас обязательно появится филиал Института гастрономии, сейчас мы подбираем место для локализации ресурсного центра", - сказал Никитин.
Глава региона также обратился к предпринимательскому сообществу с предложением обратить пристальное внимание на объекты культурного наследия и объекты ценной градостроительной среды. В них можно создавать современную инфраструктуру гостеприимства. Это возможность не только сохранять исторические здания, но и повышать привлекательность региона для туристов.
"Обратите внимание, мы предоставляем максимально льготные условия как для аренды, так и для покупки этих зданий. В качестве примера можно посмотреть на Арзамас: мы провели огромную работу по приведению в порядок центра города, отреставрировали фасады множества зданий, куда сейчас приглашаем инвесторов. Именно в центре города, рядом с Соборной площадью, напрашивается создание современных привлекательных объектов туристической инфраструктуры", – подчеркнул Никитин.
Нижегородская область
 
 
Заголовок открываемого материала