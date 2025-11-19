Рейтинг@Mail.ru
Nexperia прокомментировала переговоры Нидерландов и Китая по поставке чипов
17:37 19.11.2025 (обновлено: 17:42 19.11.2025)
Nexperia прокомментировала переговоры Нидерландов и Китая по поставке чипов
Nexperia прокомментировала переговоры Нидерландов и Китая по поставке чипов
Nexperia прокомментировала переговоры Нидерландов и Китая по поставке чипов

Nexperia приветствует переговоры с Китаем по стабилизации поставок чипов

Производство чипов
Производство чипов. Архивное фото
ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Компания по производству полупроводников Nexperia, базирующаяся в нидерландском Неймегене, заявила, что приветствует недавние переговоры Нидерландов и Китая по стабилизации поставок чипов, отметив, что для полного восстановления поставок требуется сотрудничество с подразделениями в КНР.
В среду министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявил о приостановке мер страны в отношении Nexperia после конструктивных переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина по обеспечению поставок чипов. Заявление последовало после визита нидерландской делегации в Китай для поиска решения по поставкам Nexperia.
Nexperia сообщила, что была проинформирована о решении министра экономики Нидерландов.
"Компания Nexperia приветствует недавний конструктивный диалог между властями Нидерландов и Китая по восстановлению стабильности цепочки поставок", - говорится в заявлении на сайте производителя чипов.
В то же время, как отмечает компания, для полного восстановления цепочки поставок требуется дальнейшее активное сотрудничество с подразделениями Nexperia в Китае.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 7 ноября сообщил, что Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech и базирующегося в нидерландском Неймегене, задействовав закон о доступности товаров из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе. Как сообщал кабмин, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании.
Согласно указу правительства, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. После введения контроля со стороны правительства Нидерландов генеральный директор Nexperia Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
