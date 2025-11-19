Nexperia прокомментировала переговоры Нидерландов и Китая по поставке чипов

ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Компания по производству полупроводников Nexperia, базирующаяся в нидерландском Неймегене, заявила, что приветствует недавние переговоры Нидерландов и Китая по стабилизации поставок чипов, отметив, что для полного восстановления поставок требуется сотрудничество с подразделениями в КНР.

В среду министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявил о приостановке мер страны в отношении Nexperia после конструктивных переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина по обеспечению поставок чипов. Заявление последовало после визита нидерландской делегации в Китай для поиска решения по поставкам Nexperia.

Nexperia сообщила, что была проинформирована о решении министра экономики Нидерландов.

"Компания Nexperia приветствует недавний конструктивный диалог между властями Нидерландов и Китая по восстановлению стабильности цепочки поставок", - говорится в заявлении на сайте производителя чипов.

В то же время, как отмечает компания, для полного восстановления цепочки поставок требуется дальнейшее активное сотрудничество с подразделениями Nexperia в Китае.

Премьер Нидерландов Дик Схоф 7 ноября сообщил, что Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу , что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности.

В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech и базирующегося в нидерландском Неймегене , задействовав закон о доступности товаров из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе. Как сообщал кабмин, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании.