Ученый предсказал революцию в производстве российских электрокаров
Наука
 
14:16 19.11.2025 (обновлено: 14:54 19.11.2025)
Ученый предсказал революцию в производстве российских электрокаров
Ученый предсказал революцию в производстве российских электрокаров
Компактный электрокар, оснащенный российским двигателем с постоянными магнитами, может появиться на рынке уже в ближайшие 3-4 года. Такой прогноз дал заведующий
Ученый предсказал революцию в производстве российских электрокаров

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Компактный электрокар, оснащенный российским двигателем с постоянными магнитами, может появиться на рынке уже в ближайшие 3-4 года. Такой прогноз дал заведующий кафедрой магнетизма и магнитных наноматериалов УрФУ Алексей Волегов на пресс-конференции, прошедшей в Медиагруппе "Россия сегодня".
По мнению эксперта, существующие в мире технологии не позволяют создать небольшие двигатели для электрокаров, что в свою очередь значительно увеличивает вес машины и препятствует созданию более легкого, маленького и мобильного автомобиля. Решением этой проблемы могут стать постоянные магниты, которые позволят от трех до пяти раз уменьшить габариты и массу электродвигателя.
"Постоянные магниты штука довольно бесполезная… До тех пор, пока мы из этих постоянных магнитов не сделали магнитную систему, которая создаст определенное распределение магнитного поля. И вот использовать это поле мы уже можем на свое благо, на благо человечества", — сообщил Волегов на пресс-конференции "Формула эволюции. Научные исследования для технологического развития России".
Пресс-конференция на тему Формула эволюции. Научные исследования для технологического развития России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Уральские ученые представили разработки для промышленности и агросектора
Вчера, 08:00
Ученый добавил, что фундаментальные исследования в этой области ведутся университетом с 2019 года при поддержке Российского научного фонда. А сотрудничество с гражданским сектором госкорпорации "Росатом" позволяет надеяться, что через три-четыре года эта область станет понятной, четкой, известной и найдет широкое применение, например в области производства электродвигателей и электромобилей.
Важным моментом, по мнению спикера, является то, что в перспективе такие машины будут стоить гораздо меньше, чем нынешние аналоги, поскольку затраты на их производство существенно сократятся в связи с модернизацией и активным развитием аддитивных технологий.
Фотографии с 3D-принтером и первые напечатанные детали - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Модель порошка для 3D-печати магнитов разработали в России
12 декабря 2023, 08:00
"Если говорить про 3D-печать, то развитие, в общем-то, принтеров, лазеров, сканаторов и программного обеспечения будет приводить к тому, что, безусловно, все эти детали будут дешеветь, и я надеюсь, что в какой-то перспективе сами принтеры будут заметно дешевле. В результате и производимые на них изделия также будут дешеветь", – отметил Волегов.
По его словам, в мире не так много стран, которые имеют возможность производить постоянные магниты, и с учетом того, что Россия богата редкоземельными металлами, перспективы представляются оптимистичными для страны.
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Названы самые популярные у россиян электромобили
6 мая, 03:08
"Не стоит удивляться, если через несколько лет Россия станет поставщиком не только металлов, оксидов, которыми она, в общем-то, является, но и изделий в больших количествах", – добавил он.
Работа в вузе ведется при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий и Российского научного фонда.
 
электромобили
 
 
Заголовок открываемого материала