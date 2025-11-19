Рейтинг@Mail.ru
Limp Bizkit официально пригласили выступить в России
Шоубиз
 
20:01 19.11.2025
Limp Bizkit официально пригласили выступить в России
Команда радио MAXIMUM отправила официальное приглашение рок-группе Limp Bizkit с предложением выступить в России, сообщили в пресс-службе радиостанции. РИА Новости, 19.11.2025
limp bizkit, музыка, россия, таллин
Шоубиз, Limp Bizkit, Музыка, Россия, Таллин
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Команда радио MAXIMUM отправила официальное приглашение рок-группе Limp Bizkit с предложением выступить в России, сообщили в пресс-службе радиостанции.
"От имени миллионов российских фанатов радио MAXIMUМ заявляет: в России вам рады! Мы официально приглашаем группу Limp Bizkit с полноценным концертом в нашу страну. Мы не сомневаемся, что российские слушатели достойно встретят легенд рок-музыки", – заявил Андрей Андреев, программный директор радио MAXIMUM.
Менеджмент рок-звезд на письмо редакции MAXIMUM пока не ответил.
Ранее в Таллине отменили концерт группы, запланированный на 31 мая 2026 года, из-за высказываний вокалиста Фреда Дерста в поддержку российских властей.
Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
13 ноября, 17:00
 
ШоубизLimp BizkitМузыкаРоссияТаллин
 
 
