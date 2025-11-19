https://ria.ru/20251119/muzyka-2055766493.html
Limp Bizkit официально пригласили выступить в России
Команда радио MAXIMUM отправила официальное приглашение рок-группе Limp Bizkit с предложением выступить в России, сообщили в пресс-службе радиостанции.
шоубиз
limp bizkit
музыка
россия
таллин
limp bizkit, музыка, россия, таллин
Шоубиз, Limp Bizkit, Музыка, Россия, Таллин
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Команда радио MAXIMUM отправила официальное приглашение рок-группе Limp Bizkit с предложением выступить в России, сообщили в пресс-службе радиостанции.
"От имени миллионов российских фанатов радио MAXIMUМ заявляет: в России вам рады! Мы официально приглашаем группу Limp Bizkit с полноценным концертом в нашу страну. Мы не сомневаемся, что российские слушатели достойно встретят легенд рок-музыки", – заявил Андрей Андреев, программный директор радио MAXIMUM.
Менеджмент рок-звезд на письмо редакции MAXIMUM пока не ответил.
Ранее в Таллине отменили
концерт группы, запланированный на 31 мая 2026 года, из-за высказываний вокалиста Фреда Дерста в поддержку российских властей.