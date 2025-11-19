Мусульмане Татарстана передали гуманитарную помощь в зону СВО

УФА, 19 ноя - РИА Новости. Общая стоимость переданных мусульманами Татарстана гуманитарных грузов в зону СВО в 2025 году составила более 73 миллионов рублей, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин.

"Мусульмане Татарстана в этом году направили гуманитарной помощи военнослужащим СВО на общую сумму более 73 миллионов рублей. Отправка грузов формируется по заявкам с передовой и включает в основном компьютерную технику, средства связи, обогреватели, запчасти, медикаменты и халяльное продовольствие. Помощь передается непосредственно в руки солдатам от делегации ДУМ. В этом году их доставляли 35 имамов и сотрудников муфтията", - рассказал агентству муфтий Камиль Самигуллин во время торжественного собрания ДУМ РТ по итогам деятельности в рамках объявленного в России Года защитника Отечества "Каһарманнар елы" ("Года героев").

По словам муфтия, волонтерские пункты, в которых добровольцы плетут маскировочные сети, делают окопные, вяжут носки, шьют одежду и постельное белье для госпиталей, готовят сухпайки, работают в 104 мечетях республики.