Мусульмане Татарстана передали гуманитарную помощь в зону СВО
Мусульмане Татарстана передали гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Мусульмане Татарстана передали гуманитарную помощь в зону СВО
Общая стоимость переданных мусульманами Татарстана гуманитарных грузов в зону СВО в 2025 году составила более 73 миллионов рублей, сообщил РИА Новости
2025-11-19
2025-11-19T17:25:00+03:00
2025-11-19T17:25:00+03:00
Мусульмане Татарстана передали гуманитарную помощь в зону СВО
Более 73 млн рублей направили мусульмане Татарстана в зону СВО в 2025 году
УФА, 19 ноя - РИА Новости. Общая стоимость переданных мусульманами Татарстана гуманитарных грузов в зону СВО в 2025 году составила более 73 миллионов рублей, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин.
"Мусульмане Татарстана в этом году направили гуманитарной помощи военнослужащим СВО на общую сумму более 73 миллионов рублей. Отправка грузов формируется по заявкам с передовой и включает в основном компьютерную технику, средства связи, обогреватели, запчасти, медикаменты и халяльное продовольствие. Помощь передается непосредственно в руки солдатам от делегации ДУМ. В этом году их доставляли 35 имамов и сотрудников муфтията", - рассказал агентству муфтий Камиль Самигуллин во время торжественного собрания ДУМ РТ по итогам деятельности в рамках объявленного в России Года защитника Отечества "Каһарманнар елы" ("Года героев").
По словам муфтия, волонтерские пункты, в которых добровольцы плетут маскировочные сети, делают окопные, вяжут носки, шьют одежду и постельное белье для госпиталей, готовят сухпайки, работают в 104 мечетях республики.
"В этом году наиболее значимыми гуманитарными грузами в адрес солдат на передовой стали три мобильные мечети. Все транспортные средства закуплены за счет привлечения средств от единоверцев в рамках благотворительной акции "Батырам от мусульман Татарстана". Опыт отправки "мечетей на колесах" на фронт был уникальным, его переняли другие мусульманские организации страны. От ДУМ Татарстана также переданы 15 автомобилей и 9 мотоциклов", - добавил Самигуллин.