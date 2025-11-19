Рейтинг@Mail.ru
Проклятие отрезанной головы: археологи расчленили мумию Тутанхамона
17:40 19.11.2025
Проклятие отрезанной головы: археологи расчленили мумию Тутанхамона
Проклятие отрезанной головы: археологи расчленили мумию Тутанхамона
Проклятие отрезанной головы: археологи расчленили мумию Тутанхамона
Шокирующий случай на раскопках заставил вновь заговорить о "проклятии Тутанхамона". С этим феноменом связывают преждевременную смерть более двух десятков...
Проклятие отрезанной головы: археологи расчленили мумию Тутанхамона

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковМаска Тутанхамона
Маска Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Маска Тутанхамона
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Шокирующий случай на раскопках заставил вновь заговорить о "проклятии Тутанхамона". С этим феноменом связывают преждевременную смерть более двух десятков человек.

Пытались расплавить "черное вещество"

Гробницу фараона Тутанхамона обнаружили англичане — египтолог Говард Картер и собиратель древностей лорд Джордж Карнарвон. Произошло это 6 ноября 1922 года в ходе продолжавшейся шесть лет экспедиции. Однако долгое время подробности извлечения мумии старались не афишировать.
© Фото : Public DomainЛорд Джордж Карнарвон
Лорд Джордж Карнарвон - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Public Domain
Лорд Джордж Карнарвон
Дело в том, что мумия была полностью приклеена ко дну саркофага из-за того, что 3300 лет назад древние жрецы залили тело огромным количеством густого черного масла и смолы, чтобы защитить от разложения. Со временем вещество затвердело.
В течение нескольких дней ученые оставляли золотой саркофаг под палящим египетским солнцем и использовали лампы, чтобы расплавить черную массу. Когда ничего не помогло, исследователи использовали грубую силу.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЗолотой саркофаг Тутанхамона
Золотой саркофаг Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Золотой саркофаг Тутанхамона

"Целостность" тела

Египтологи взяли ножи, стамески и молотки, чтобы буквально выдолбить мумию из саркофага по частям.
"Последовавшее за этим вскрытие было ужасающим. Тутанхамон был обезглавлен, его руки были отделены от плеч, локтей и кистей, ноги — от бедер, коленей и лодыжек, а туловище — от таза по гребню подвздошной кости. Позже его останки склеили, чтобы имитировать целостность тела. Жуткая реконструкция скрывала жестокость процесса", — сообщила Элеонора Добсон из Бирмингемского университета.
© Depositphotos.com / izanbarЕгипетская мумия
Египетская мумия - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Depositphotos.com / izanbar
Египетская мумия
Исследователи не забыли снять знаменитую золотую маску прежде, чем лишить мумию головы. Ученые покрыли каждый отделенный от тела фрагмент горячим парафином, чтобы защитить его от разрушения. Спустя некоторое время тело склеили смолой, чтобы выставить на всеобщее обозрение.

Проклятие Тутанхамона

Жуткие подробности жестокого обращения с мумией заставили некоторых по-новому взглянуть на легенду о проклятии Тутанхамона. Известно, что примерно 25 ученых погибли после того, как исследовали гробницу и потревожили покойника.
Скончался лорд Карнарвон — покровитель и главный инвестор раскопок, лично присутствовавший при вскрытии. Причиной стал незначительный комариный укус во время прогулки по гробнице фараона, в, который заразил его тропической лихорадкой. От укуса насекомого умерла и его супруга.
© Фото : Public domainЛеди и лорд Карнарвон на скачках в июне 1921 г.
Леди и лорд Карнарвон на скачках в июне 1921 г. - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Public domain
Леди и лорд Карнарвон на скачках в июне 1921 г.
Затем умер американский археолог Артур Мейс, помогавший Говарду Картеру разрушить стену погребальной камеры. Радиолог Арчибальд Рейд скончался сразу по возращению в Англию. Эти и последующие смерти, на самом деле, выглядят не так уж странно, если учесть, что многие погибшие уже были довольно преклонного возраста.
Следует заметить, что "главный осквернитель" Картер остался жив. он еще лет десять работал в Долине царей и умер в 65 лет в 1939 году.
© Фото : public domain / Harry BurtonГовард Картер и Артур Мэйс открывают вход в гробницу Тутанхамона
Говард Картер и Артур Мэйс открывают вход в гробницу Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : public domain / Harry Burton
Говард Картер и Артур Мэйс открывают вход в гробницу Тутанхамона
Впрочем, в исследовании ученого Росса Феллоуза тайна "проклятия Тутанхамона" связывается с повышенным уровнем радиации от урана и токсичных отходов, сохранившихся внутри гробницы.

Вопрос этики

Помимо легенды о проклятии, история подняла серьезные этические проблемы. Вряд ли бы кому-либо понравилось, если бы, к примеру, с останками их родственников обошлись столь жестоким образом.
© AP Photo / Amr NabilОдин из саркофагов короля Египта Тутанхамона
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
Некоторые ученые посчитали, что искалеченное тело Тутанхамона, о котором умалчивали официальные источники, заставляет нас "усомниться в триумфе археологии" и взглянуть на те события критически.
"Стоит пересмотреть наследие раскопок Картера не только как веху в египтологии, но и как момент для этического переосмысления", — сказала Добсон.
Впрочем, нашлись и те, кто защищает команду Картера, справедливо указывая, что в то время достать мумию более щадящим способом было невозможно.
© Фото : Public domainГовард Картер
Говард Картер - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Public domain
Говард Картер
"Я бы сделал все то же, что и Картер в тот день. Он намного опередил свое время как полевой археолог, и я не думаю, что кто-то другой, живший в то время, смог бы так же успешно провести расчистку", — говорит египтолог и писатель Эйдан Додсон.
Единого мнения насчет "проклятия" до сих пор нет.
 
 
 
