МТК поставили госкомпаниям товаров и услуг на 131 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Объем закупок государственных заказчиков у малых технологических компаний (МТК) по 223-ФЗ за три квартала 2025 года превысил 131 миллиард рублей, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"Сегодня МТК вносят значительный вклад в импортозамещение по ключевым направлениям, обеспечивая устойчивую работу крупнейших компаний страны благодаря переходу на отечественные решения. В настоящее время каждая четвертая МТК в стране является поставщиком в рамках 223-ФЗ. Суммарный объем закупок у них по итогам трех кварталов 2025 года составил более 131,2 миллиарда рублей", – прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в рамках проекта "100 проектов России. Экономика", состоявшегося в Национальном центре "Россия", его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.

Одновременно на 21% выросло число МТК-поставщиков и превысило 1,5 тысячи компаний. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

На данный момент в реестре МТК зарегистрировано более 6 тысяч компаний, для которых предусмотрено порядка 20 мер господдержки – от льготных кредитов и налоговых вычетов до сокращения сроков обработки запросов на регистрацию патентов и дополнительных баллов при участии в различных грантовых программах, напомнили в Минэкономразвития России.

"Продолжающийся рост закупок госкомпаниями позволяет обеспечить российских поставщиков необходимой ликвидностью для наращивания производственных мощностей, расширения ассортимента выпускаемой продукции и масштабирования в целом", – пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Топ-3 поставляемых продуктов госзаказчикам – программное обеспечение (16,7 миллиарда рублей), машины и оборудование (10 миллиарда рублей), компьютерное оборудование (7,2 миллиарда рублей). Почти половина МТК-поставщиков зарегистрированы в Москве (42,8%), еще 8,2% приходится на Санкт-Петербург, 3,9% – на Татарстан. Далее идут Московская и Новосибирская области – 3,8% и 2,7% соответственно.

В настоящее время закон 223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден правительством РФ, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.