В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины

"Днем 19 ноября сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра выехали в поселок Фабрики имени 1-го Мая. По заявке, в машине оказался заперт 10-месячный ребенок. Женщина вышла из автомобиля, и двери заблокировались", - говорится в сообщении.