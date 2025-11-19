Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины
17:16 19.11.2025 (обновлено: 17:30 19.11.2025)
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины - РИА Новости, 19.11.2025
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины
Спасатели вызволили десятимесячного ребенка из заблокированного автомобиля в Новомосковском административном округе Москвы, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия, новомосковский административный округ, москва, гочсипб
Происшествия, Новомосковский административный округ, Москва, ГОЧСиПБ
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины

В Москве спасатели вызволили 10-месячного ребенка из заблокированной машины

© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramСпасатели вызволили ребенка из заблокированного автомобиля в Новомосковском административном округе Москвы
Спасатели вызволили ребенка из заблокированного автомобиля в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Спасатели вызволили ребенка из заблокированного автомобиля в Новомосковском административном округе Москвы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Спасатели вызволили десятимесячного ребенка из заблокированного автомобиля в Новомосковском административном округе Москвы, сообщает в Telegram-канале департамент ГОЧСиПБ.
"Днем 19 ноября сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра выехали в поселок Фабрики имени 1-го Мая. По заявке, в машине оказался заперт 10-месячный ребенок. Женщина вышла из автомобиля, и двери заблокировались", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли машину специальным инструментом и освободили малыша.
"К счастью, ребенок не пострадал. Дополнительная помощь ему не понадобилась", - отмечает ГОЧСиПБ.
Сотрудник полиции Руслан Анюров забирается по водосточной трубе на третий этаж общежития в Чебоксарах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире
13 августа, 13:13
 
ПроисшествияНовомосковский административный округМоскваГОЧСиПБ
 
 
