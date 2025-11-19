https://ria.ru/20251119/moskva-2056069557.html
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины
Спасатели вызволили десятимесячного ребенка из заблокированного автомобиля в Новомосковском административном округе Москвы, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
новомосковский административный округ
москва
гочсипб
новомосковский административный округ
москва
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины
