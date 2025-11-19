Рейтинг@Mail.ru
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали
12:55 19.11.2025 (обновлено: 14:12 19.11.2025)
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали
2025
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали

© Фото : Главное управление МЧС России по г. МосквеЭкстренные службы возле отеля Radisson Blue Олимпийский, где произошло задымление. 19 ноября 2025
Экстренные службы возле отеля Radisson Blue Олимпийский, где произошло задымление. 19 ноября 2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы удалось полностью ликвидировать, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Принятыми мерами возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
