Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали - РИА Новости, 19.11.2025
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы удалось полностью ликвидировать, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе...
2025-11-19T12:55:00+03:00
2025-11-19T12:55:00+03:00
2025-11-19T14:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
Новости
ru-RU
Пожар в отеле Radisson Blue Олимпийский
Пожар в отеле Radisson Blue Олимпийский
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве ликвидировали
