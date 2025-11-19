Рейтинг@Mail.ru
Экс-вице-премьер Молдавии рассказал, почему власти закрыли Русский дом - РИА Новости, 19.11.2025
23:46 19.11.2025
Экс-вице-премьер Молдавии рассказал, почему власти закрыли Русский дом
Экс-вице-премьер Молдавии рассказал, почему власти закрыли Русский дом - РИА Новости, 19.11.2025
Экс-вице-премьер Молдавии рассказал, почему власти закрыли Русский дом
Власти Молдавии приняли политическое решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе ради удовлетворения внешних кураторов республики, считает РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:46:00+03:00
2025-11-19T23:46:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире, молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Экс-вице-премьер Молдавии рассказал, почему власти закрыли Русский дом

Муравский: Молдавия закрыла Русский дом ради удовлетворения внешних кураторов

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии приняли политическое решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе ради удовлетворения внешних кураторов республики, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Общественник назвал закрытие РЦНК узаконенной русофобией
9 ноября, 15:44
"Закрытие центра - чисто политический шаг, сделанный ради того, чтобы удовлетворить внешних кураторов, которые сегодня проводят жёсткую антироссийскую линию. Это не имеет отношения ни к безопасности, ни к культуре", - заявил Муравский в среду в эфире телеканала MD24.
По его словам, большая часть аргументов властей в пользу этого решения вообще не выдерживает критики.
"Власти говорили о "дезинформации" и "шпионской деятельности", но не привели ни одного факта. Центр никому не мешал. Наоборот, его деятельность могла бы способствовать культурным связям между людьми", - подчеркнул Муравский.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Экс-премьер Молдавии считает, что страна не готова к евроинтеграции
Вчера, 18:04
 
В миреМолдавияРоссияКишиневДмитрий ПесковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
