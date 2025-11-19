Экс-премьер Молдавии считает, что страна не готова к евроинтеграции

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Молдавия не готова к началу переговоров о евроинтеграции, власти не позаботились о наличии переговорщиков, которые защищали бы интересы республики, считает экс-премьер Владимир Филат.
Он заявил, что интересы ЕС защищают такие специалисты, с которыми молдавские кандидаты сравниться не могут. "Если они (власти - ред.) искренне хотят, чтобы договаривались в интересах Молдовы, нужно обращаться к специалистам. У нас нет ясного мандата в переговорном процессе", - отметил экс-премьер.
Филат пояснил, что в процесс переговоров должны быть включены люди, которые реально понимают нужды страны, иначе республика рискует превратиться в бесправный рынок сбыта для ЕС.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
