Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов
Вильнюс оповестил Минск об открытии двух пунктов пропуска на границе, сообщил белорусский ГПК. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:20:00+03:00
2025-11-19T21:20:00+03:00
2025-11-19T23:27:00+03:00
МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Вильнюс оповестил Минск об открытии двух пунктов пропуска на границе, сообщил белорусский ГПК.
"Госпогранкомитет получил официальное уведомление литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска. В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) власти Литвы планируют открыть пункты пропуска "Каменный Лог — Мядининкай" и "Бенякони — Шальчининкай", — говорится в публикации.
В ГПК уточнили, что уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы поступило в ведомство в среду вечером по линии погранпредставительской деятельности.
"Пограничная служба Белоруссии
готова к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы", — добавили в комитете.
О закрытии на месяц с возможностью продления двух автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией правительство Литвы объявило 29 октября.