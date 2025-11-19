Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов

«

"Госпогранкомитет получил официальное уведомление литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска. В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) власти Литвы планируют открыть пункты пропуска "Каменный Лог — Мядининкай" и "Бенякони — Шальчининкай", — говорится в публикации.