Рейтинг@Mail.ru
Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 19.11.2025 (обновлено: 23:27 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/minsk-2056133916.html
Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов
Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов - РИА Новости, 19.11.2025
Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов
Вильнюс оповестил Минск об открытии двух пунктов пропуска на границе, сообщил белорусский ГПК. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:20:00+03:00
2025-11-19T23:27:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422477_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5464ac0cbd149c14250c6f798d29089d.jpg
https://ria.ru/20251117/polsha-2055353289.html
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422477_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_4527c551ea1de50d8511b92cc967a2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия
В мире, Литва, Белоруссия
Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов

Минск получил уведомление от Вильнюса об открытии погранпунктов 20 ноября

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВид на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе
Вид на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Вид на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Вильнюс оповестил Минск об открытии двух пунктов пропуска на границе, сообщил белорусский ГПК.
«

"Госпогранкомитет получил официальное уведомление литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска. В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) власти Литвы планируют открыть пункты пропуска "Каменный Лог — Мядининкай" и "Бенякони — Шальчининкай", — говорится в публикации.

В ГПК уточнили, что уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы поступило в ведомство в среду вечером по линии погранпредставительской деятельности.
"Пограничная служба Белоруссии готова к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы", — добавили в комитете.
О закрытии на месяц с возможностью продления двух автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией правительство Литвы объявило 29 октября.
Белорусско-польская граница - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Польша откроет дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией
17 ноября, 00:53
 
В миреЛитваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала