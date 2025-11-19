В Минске заявили, что не получили от Литвы уведомлений об открытии КПП

"В средствах массовой информации появляются какие-то сообщения о том, что правительство Литвы собирается открыть закрытые ими же пункты пропуска. При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле. Поэтому со всеми заинтересованными обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на границе. К сожалению, никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало", - рассказал Вольфович журналистам по итогам совещания.