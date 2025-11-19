В Минске заявили, что не получили от Литвы уведомлений об открытии КПП

МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Минск не получал от Литвы официальных уведомлений об открытии пунктов пропуска на границе, сообщил в среду журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Ранее в среду белорусское госагентство Белта сообщило, что на заседании литовского правительства в среду было принято решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией. Согласно решению, Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони").
Как сообщило агентство Белта, по поручению президента Александра Лукашенко в государственном секретариате Совета Безопасности на межведомственном совещании обсудили актуальную ситуацию на белорусско-литовской границе в связи с ожидаемым открытием Литвой пунктов пропуска. В числе участников совещания были премьер-министр Александр Турчин, государственный секретарь Совета безопасности Александра Вольфович, главы министерства иностранных дел Максим Рыженков, Государственного пограничного комитета Константин Молостов, Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и Комитета государственной безопасности Иван Тертель.
"В средствах массовой информации появляются какие-то сообщения о том, что правительство Литвы собирается открыть закрытые ими же пункты пропуска. При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле. Поэтому со всеми заинтересованными обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на границе. К сожалению, никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало", - рассказал Вольфович журналистам по итогам совещания.
Участники совещания обсудили возможные меры, которые будет необходимо предпринять в случае открытия литовской стороной пунктов пропуска.
"Белорусская сторона не закрывала пункты пропуска, была готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии министерств иностранных дел", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.
Вольфович отметил также, что белорусская сторона при этом готова к конструктивному диалогу и работе. Соответствующие указания отданы пограничному и таможенному ведомствам со стороны премьер-министра и государственного секретариата Совета безопасности.
Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления.