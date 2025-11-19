Рейтинг@Mail.ru
Рылеев вряд ли мог быть сторонником независимой Украины, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
07:22 19.11.2025
Рылеев вряд ли мог быть сторонником независимой Украины, заявил Мединский
Декабрист Кондратий Рылеев вряд ли мог быть сторонником "независимой Украины", считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 19.11.2025
Рылеев вряд ли мог быть сторонником независимой Украины, заявил Мединский

Мединский усомнился в том, что Рылеев мог быть сторонником независимой Украины

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Декабрист Кондратий Рылеев вряд ли мог быть сторонником "независимой Украины", считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своей статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды".
Таким образом он прокомментировал опубликованные украинским институтом национальной памяти списки "запрещенных" и "разрешенных" имен, в которых оказались в том числе деятели культуры, театра, писатели, поэты, музыканты, художники - классики XVIII и XIX веков. Мединский напомнил, что принятым на Украине законом также предусмотрено "внедрение механизмов, которые не позволят местным органам власти саботировать процесс "декоммунизации и деколонизации".
"Революционеров авторы закона делят на "хороших" и "плохих". Тут логика виляет. Декабристы хоть и выступили против "имперского самодержавия", но их все равно предписано забыть - ибо "не признавали права народов на самоопределение". Единственное исключение сделано для Кондратия Рылеева. Тот якобы был сторонником независимой Украины. Сомневаюсь что-то. Вряд ли секретарь управлявшей Аляской и землями в Калифорнии Русско-Американской компании декабрист Рылеев вообще мог оперировать таким экзотичным для начала XIX века словосочетанием, как "независимая Украина", - написал Мединский.
Он полагает, что независимые Северо-Американские Штаты Рылеев "по роду деятельности представить себе еще мог, а вот незалежную Киевскую губернию и Новороссию - это вряд ли".
