Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский иронично отреагировал на "отмену" Киевом имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в "запретительном" списке Украины обозначены как "Микола Перший" и "Микола Другий".