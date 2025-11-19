https://ria.ru/20251119/medinskij-2055907697.html
Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров
Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров - РИА Новости, 19.11.2025
Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский иронично отреагировал на "отмену" Киевом имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:33:00+03:00
2025-11-19T07:33:00+03:00
2025-11-19T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир мединский
николай i
николай ii
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155084/21/1550842144_0:221:2858:1829_1920x0_80_0_0_f98fc06c28e8cae50ec1d8a40aa1e348.jpg
https://ria.ru/20251119/medinskij-2055906927.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155084/21/1550842144_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_529995179b9e3eb38150b64f33ca1df5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир мединский, николай i, николай ii, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Мединский, Николай I, Николай II, Общество
Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров
Мединский заявил, что его рассмешила отмена Киевом имен российских императоров