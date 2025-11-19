Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 19.11.2025 (обновлено: 07:43 19.11.2025)
Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир мединский
николай i
николай ii
общество
россия, украина, владимир мединский, николай i, николай ii, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Мединский, Николай I, Николай II, Общество
Мединский прокомментировал "отмену" Киевом имен российских императоров

Мединский заявил, что его рассмешила отмена Киевом имен российских императоров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский иронично отреагировал на "отмену" Киевом имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в "запретительном" списке Украины обозначены как "Микола Перший" и "Микола Другий".
В своей статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды", он высказался о публикации украинским институтом национальной памяти списков "запрещенных" и "разрешенных" имен, в которых оказались в основном русские деятели культуры, театра, писатели, поэты, музыканты, художники - классики XVIII и XIX веков.
"Особые заслуги обнаружились у "Миколы" Гоголя как (не смейтесь) известного "собирателя украинского фольклора". "Микола Гоголь" разрешен, зато "Микола Перший" и "Микола Другий" - оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это)) Улыбнуло? Меня тоже", - написал Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Информационный морок внутри Украины набирает силу, заявил Мединский
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир МединскийНиколай IНиколай IIОбщество
 
 
